Ministeerium pole keskkonnaameti ja -inspektsiooni ühendamise kavast loobunud

Riigikogu keskkonnakomisjoni liikme Andres Metsoja hinnangul sai teemat kaua ja põhjalikult arutatud, seetõttu oli ootamatu, et seadusemuudatus riigikogus toetust ei leidnud, vahendas ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

"Seal põhjendused kõlasid eelkõige sellelt suunalt, et liiga vähe on analüüsitud, kuigi seda teemat on kümme aastat käsitletud. Suure riskina nähti seda, et järelevalve ja seadusloome pannakse justkui kokku, kuigi on räägitud, et elu ongi muutunud ja tuleb ilmselt kompetentsi tõstmiseks neid asju koos vaadata, aga tõsi, et erinevad inimesed seda teevad," selgitas Metsoja.

Keskkonnaministeerium teatas, et see, kuidas edasi minna, vajab pisut plaanimist. Üks võimalus on eelnõu uuesti esitada. Metsoja toetab seda mõtet ja loodab, et teisel katsel läheb paremini