Ministeerium lubab lasteaednike palgalõhe kaotada

Kuigi esimene september ehk tarkusepäev on kohe ukse ees, leiab Õpetajate Lehest veel täna ligikaudu 160 töökuulutust õpetajate leidmiseks. Peamiselt on puudu klassiõpetajad, inglise ning eesti keele ja kirjanduse õpetajad.

Kantar Emori uuringu andmetel soovib pelgalt 16 protsenti keskkooli õpilastest töötada õpetajana. Õpetajaamet pole populaarne gümnasistide ega ülikooli lõpetanute hulgas. Tartu Ülikoolis lõpetas tänavu seitse eesti keele ja kirjanduse ning kakskümmend klassiõpetajat. Tallinna Ülikoolis vastavalt kolm emakeele ja kaheksateist klassiõpetajat.

Õpetajaameti teeb vähem atraktiivseks ka madal palk võrreldes teiste spetsialistidega. Haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri ütles Eesti Päevalehele, et kuigi ülikoolis studeeritakse õpetajaks, siis tööle antud valdkonnas siiski ei asuta. „Õpetaja on ikkagi tippspetsialist ja tema töötasu peab olema vähemalt võrdne teiste kõrgharidusega tippspetsialistide omaga, mis on viiendiku võrra kõrgem kui riigi keskmine töötasu,“ lisab Voltri.

Mailis Reps tutvustab uut õppeaastat

Eritähelepanu all on kutseharidus, muudetakse selle rahastamise mudelit."Kasutusele võetav uus rahastamissüsteem tagab koolidele pikemaajalise baasrahastamise, mis annab nii majandus- kui ka personalikulude stabiilsuse. Samuti toetab see senisest enam individuaalset lähenemist õppetööks. Teiseks hakkab uus rahastamiskorraldus võtma arvesse ka koolide tulemuslikkust," selgitab Reps.

Haridus- ja teadusministeerium soovitab riigikogule, et sätestatakse riiklikud aasta-, elutööpreemiad ja ka stipendiumid õpetajatele sarnaselt sportlastele.

"Suurendame doktoranditoetust poolteist korda. Oleme põhjalikult analüüsinud kõrgharidusse suunatavaid toetuseid ja me oleme üliõpilastele lubanud neid ka suurendada," tunnistab haridus- ja teadusminister.

Eesmärgiks on vähendada madala haridustasemega noorte hulka."Meil on vaja leida lahendus noortele, kes ei jätka õpinguid pärast põhikooli. On oluline, et noored ei jääks ainult üld- või keskharidusega, seega pakume riigikogule, et kooliiga tõstetaks 18 eluaastani," sõnab minister Reps.

Sel aastal pannakse suuremat rõhku erivajadustega lastele. "Lisatoetused omavalitsustele ja kutsekoolidele. Lisaks koolidesse tugipersonal," ütleb Reps.

Lasteaiaõpetajaid ootab ees suur palgatõusud. "Lasteaiaõpetajate palgad ulatuvad sõltuvalt kohast umbes 500 eurost pea 1100 euroni, mis kindlasti pole mõistlik, eriti arvestades õpetajate suurt vastutust ja professionaalsust," kommenteerib Reps olukorda. Ta lisab, et järgnevatel aastatel lisandub lasteaednike palgafondi 61 miljonit eurot lisaraha. "Näiteks Kallaste linnas tõuseb kasvataja palk 62 protsenti," märgib minister.

1. septembrist on õpetajate töötasu alammäär 1050 eurot ning keskmine palk jõuab aasta lõpuks 1300 euroni.

Piirkonniti ei ole õpilaste arvu kasvud ja langused ühesugused. "Positiivsed kasvud esinevad pigem siiski Harjumaal, Tallinnas ja Tartus," lisab Reps.Olenemata sellest, et õpilaste üldarv jätkab kasvu, prognoositakse esimesse klassi astuvate laste arvu kahanemist. Tänavu alustab esmakordselt kooliteed 15 234 õpilast, kuid aastaks 2021 on see number kahanenud 14 000 peale.

Reps: sellel õppeaastal jätkub õpilaste üldarvu kasv

Pressikonverentsil annab haridus-ja teadusminister Mailis Reps ülevaate algavast õppeaastast.