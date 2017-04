Ministeerium leiab, et Aarne Saluveer peaks jätkama! Töörahu taastamisel peaks abistama psühholoog

Kired Otsa kooli juhtimise üle ei taha vaibuda, vastuseks õpetajate umbusaldusavaldusele direktor Aarne Saluveeri vastu, kosteti ministeeriumist, et Saluveer peaks ikkagi jätkama.

Haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu juht Kalle Küttis vastas Georg Otsa nimelise muusikakooli õpetajatele, et tunnustab nende otsusekindlust avaldada arvamust ja seista oma õiguste eest. "Kahetsusväärne, et olukord koolis on nii pingeline, et see on päädinud õpetajate ja direktori vastasseisuga," märgib ta.

Ta lisab, et ministeeriumi töötajad on analüüsinud tekkinud olukorda, 24. aprillil korraldati ümarlaud palgakorralduse probleemide arutamiseks. "Ministeerium peab positiivseks algatatud protsessi ja on otsustanud anda hinnangu koolis väljatöötatud uuele palgakorraldusele ning selle laialdasema rakendamise võimalustele. Samas ei ole ma kindlasti rahul viisiga, kuidas kooli juhtkond on muudatusi ellu viinud," lisab ta.

"Ministeeriumi juhtkond on kohtunud Aarne Saluveeriga, juhtinud tähelepanu kohustusele rangelt järgida õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning vormistanud talle hoiatuse õigusaktide rikkumise, usaldusliku töö- ning õpikeskkonna mittetagamise ja koolis tekkinud olukorra mitterahuldava lahendamise eest. Aarne Saluveerile on antud konkreetsed korraldused koolis töörahu tagamiseks ning tekkinud olukorra lahendamiseks, kaasates spetsialistina väljastpoolt organisatsioonikäitumise psühholoogi."

Küttis kinnitab, et Saluveer on kinnitanud, et on tehtud vigadest aru saanud, teinud järeldused ning valmis probleemi lahendamiseks koostöös kooli õpetajatega.

"Pean praeguses olukorras parimaks lahenduseks seda, kui koolis taastatakse võimalikult kiiresti töörahu ning saavutatakse kokkulepped kooli tegevuse normaalseks jätkamiseks Aarne Saluveeri juhtimisel."

Delfi teada on vastus paljude õpetajate jaoks üllatav, kuna vastuseis Saluveerile oli tugev ning ministeerium on tunnistanud tema rikkumisi. Uue palga- ja töökorraldussüsteemi tõttu nõudis Saluveeri lahkumist

79 lepingulist töötajat 136st.