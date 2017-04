Ministeerium kinnitab: eestlane tappis Hurghadas oma ema

Eile teatas Egiptuse meedia, et kuurortlinnas Hurghadas tappis Eesti päritolu mees oma ema.

Eile uudisteportaalis Aymna ilmunud info järgi läks 1992. aastal sündinud alkoholijoobes Eesti päritolu mees kallale oma 1968. aastal sündinud emale ja peksis ta surnuks. Eesti kodanikust 49-aastane naine suri peatrauma tõttu. 25-aastane mees peeti tapmises kahtlustatavana kinni. Juhtunu asjaolude väljaselgitamisega tegeleb politsei.

Kui eile ei olnud juhtumi kohta Eesti välisministeeriumile infot laekunud, siis täna ütles välisministeeriumi pressiesindaja Armo Vask Delfile, et Egiptuse prokuratuur kinnitas Eesti saatkonnale Egiptuses, et selline juhtum on aset leidnud. "Meile on edastanud inimeste nimed, kes sellega seotud on," sõnas Vask, kelle sõnul tehti rahvastikuregistrisse päring, et teada saada, kas tegu on tõepoolest Eesti kodanikega. Välisministeeriumi poole keegi seoses juhtumiga ise pöördunud ei ole.