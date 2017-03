Ministeerium "kaotas" Kuressaares 400 põhikooliõpilast

Kuressaares õpib põhikoolis kokku üle 1600 õpilase, kuidas haridus- ja teadusministeeriumi andmetel on neid vaid 1200.

Kuressaare linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni liikmed olid hämmeldunud selle üle, miks haridus- ja teadusministeeriumi ning linna arvud põhikooli õpilaste osas ei lange kokku, kirjutab tänane Meie Maa.

"Oleme teinud ministeeriumile selgeks, et Kuressaares on 1600 põhikoolis õppivat last, mitte nagu nemad ütlevad 1200. Kahe põhikooli puhul jääks ühte kooli 800 õpilast, mis on liiga suur arv,” põhjendas linnapea Madis Kallas vastuseks küsimusele, kas Kuressaarde on ikka kolme põhikooli vaja, kui tugineda haridus- ja teadusministeeriumi andmetele, nagu õpiks Kuressaare põhikoolides kokku 1200 õpilast.

Selgus, et taoline arvude erinevus oli tingitud andmekeskkondade erinevustest: ministeeriumi andmed - 1200 õpilast - pärinesid rahvastikuregistrist ja linna andmed - 1633 last - haridusstatistika keskkonna Haridussilma andmetest.