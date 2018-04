Ministeerium hakkab toetama väärtusliku taluarhitektuuri renoveerimist

Foto on illustreeriv

Järgneva nelja aasta jooksul suunatakse Eesti taluarhitektuuri restaureerimise pilootprojekti 400 000 eurot.

Kultuuriministeeriumi eesmärk on toetada neid omanikke, kes soovivad teha korda ja võtta kasutusele Eestile ainuomased ning arhitektuuriliselt olulised taluhooned.

"Oleme suhteliselt värskelt linnastunud rahvas ja seetõttu on senini säilinud Eestile ainuomast ja kultuuripärandi seisukohalt olulist taluarhitektuuri. Soovime selle lisarahastusega omanikele appi tulla, et aidata neil hooned kvaliteetselt restaureerida ja kasutusele võtta ning seeläbi tagada, et väärtuslik taluarhitektuur säiliks ja meile armsad kohalikud kultuuri- ja ehitustraditsioonid oleksid elujõulised," selgitas kultuuriminister Indrek Saar.

2007. aastal loodi kultuuriministeeriumi algatusel Eesti Vabaõhumuuseumi juurde Maa-arhitektuuri keskus, kus tegeletakse maa-arhitektuuri uurimise ja omanike nõustamisega. Selle tulemusel on märgatavalt kasvanud teadlike omanike hulk, kes soovivad talumaju korrastada, kuid riiklikud toetused talumajade restaureerimiseks on seni olnud väikesed. Täpsemad tingimused pilootprojekti rakendamiseks plaanib Kultuuriministeerium koostöös valdkonna ekspertide ja Maaeluministeeriumiga välja töötada käesoleva aasta jooksul.

Valitsus kinnitas riigi eelarvestrateegia oma 19. aprilli istungil.