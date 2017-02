Ministeerium e-koolist: me ei saa reguleerida eraettevõtlust

Haridus- ja teadusministeeriumi esindaja ütles eKooli tasuliste teenuste laienamise kohta, et eraettevõtlust ministeerium reguleerida ei saa ning hinnataseme otsustavad ettevõtted ise.

"Lisaks eKoolile on turul ka Stuudium, seega on selles valdkonnas ka konkurents. Koolid saavad ise valida, kas nad üldse kasutavad sellist teenust ja millise firma oma. Ministeerium ei saa reguleerida eraettevõtlust, meil pole ülevaadet sellest, millistel alustel on koolil teenusepakkujaga lepingud sõlmitud," ütles HTM-i pressiesindaja Tarmu Kurm Delfile.

"Ettevõte kinnitas meile, et eKooli kõik põhifunktsioonid on endiselt tasuta," lisas Kurm.

Hinnete statistika tasuliseks

Delfi Kasulik kirjutas täna, et koolitööde AS-i keskkond eKool muutis senist tasuliste teenuste hinnakirja, mille tulemusel koondati tasulised teenused ühte paketti, tasuta teenused tasuta paketti. Üks osa eKoolist ehk hinnete statistika muudeti aga erinevalt varasemast ka veebis tasuliseks.

eKooli sõnul pole selle muudatusega tegelikult kasutajate jaoks, kes keskkonda seni kasutanud on, midagi suurt muutunud. „eKool on pakkunud juba pikka aega vanematele tasulisi teenuseid. Nendeks on Popipatrull, Hindepatrull, Kontrolltööde teavitus, Nädalaraport ja mKool Preemium. Otsustasime oma teenuste tellimist vanematele lihtsamaks teha ning koondasime need kõik ühte Perepaketti, mis kehtiks kogu perele ja oleks kokkuvõttes ka soodsam,“ selgitas eKooli juhataja Tanel Keres.

"Ainus teenus, mis tasuliseks muutus, oli veebilehelt vaadatav hinnete statistika, sest mobiilirakendusest vaadates on see olnud algusest peale tasuline teenus,“ kinnitas Keres.

Kokkuvõttes muutub Perepaketiga eKooli teenuste kasutamine pere jaoks soodsamaks. „Piisab, kui üks pereliige liitub paketiga. Seejärel saavad selle võimalusi kasutada ka teised pereliikmed. Seni tuli iga õpilase kohta tellida eraldi teenus,“ lisas Keres.

Perepaketi saab seadistada nii, et vanem saab teavitusi kõigi pere koolilaste kohta. Perepakett hakkab maksma 1,65 eurot kuus (kui tasutakse korraga terve aasta eest) või 3,45 eurot kuus, kui tasutakse igakuise maksena. Seni on ühe tasulise teenuse maksumus jäänud vahemikku 1,49 kuni 3,5 euroni kuus. Teavituste saajate hulk on eKooli Perepaketis piiramatu ning teavitusviis on vabalt valitav – sõnumi, e-kirja või nutitelefoni teavitusena.

