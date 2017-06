Ministeerium asub sotsiaalteenustele talgute korras innovatiivseid lahendusi otsima

Täna algavad heaolutalgud, mille käigus otsitakse uudseid ja innovatiivseid lahendusi, et suurendada erinevate sotsiaalteenuste paindlikkust ja kättesaadavust.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sõnul on heaolutalgute eesmärk tuua Eesti hoolekandeteenustesse nutikaid lahendusi. "Esiteks otsime viise, kuidas aidata nii erivajadustega inimestel kui eakatel ennast paremini teostada. Teiseks soovime vähendada hoolduskoormust, kuna rahvastiku ühtaegu vananemine ja vähenemine paneb meie sotsiaalkaitsesüsteemi tugeva surve alla." selgitas Iva.

Ta lisas: "Usune, et ettevõtjate, arendajate ning kogukonna ja vabatahtlike koostöös saab välja töötada innovaatilisi lahendusi, mille abil on võimalik tagada inimestele vajalik abi ja eneseteostuse võimalus."

Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna nõunik ja projektijuht Kristiina Tuisk ütles, et talgute käigus loodetakse luua hoolekandesse toimivaid innovaatilisi lahendusi. "Tegelikult on praegugi turul rakendusi, mida saab heade näidetena välja tuua. Näiteks platvorm Helpific, mille eesmärk on omavahel kokku viia erivajadustega inimesed ning vabatahtlikud. Erivajadustega inimeste üheks probleemiks tööle minemisel on transpordivõimaluse puudumine. Seda eriti hajaasustusega piirkondades. Helpificu abil saaks näiteks mõni abivajaja leida vabatahtliku, kes talle transpordi puhul abi pakub. Jagamismajandusel võiks hoolekandes olla senisest oluliselt suurem roll," selgitas Tuisk.

Talgute programmi esimene etapp kujuneb üle-eestilistest töötubadest, kuhu oodatakse kõiki sotsiaalvaldkonnas tegutsevaid aktiivseid inimesi ning organisatsioone, kes on huvitatud sellel teemal kaasa rääkimisest. Töötubade käigus kaardistatakse hoolekandes uuenduslike lahenduste loomise ja kaasamise võimalused.

Programmi teine osa on Garage48 hackathon, kus osalevad erinevad eksperdid ja praktikud. Kahepäevase hackathoni eesmärk on luua lahendused ja prototüübid, mis tooks innovatsiooni sotsiaalvaldkonda.

Heaolutalgute töötoad toimuvad 13. juunil Narvas, 15. juunil Tallinnas ning 20. juunil Tartus ja lõppevad septembrikuus Garage48 hackathoniga, kus pannakse kokku äriideed sotsiaalvaldkonna teenuste arendamiseks.

Heaolutalgud on ellu kutsunud Sotsiaalministeerium ning talgute korraldajad on Civitta Eesti ja Garage48.