"Mina olen valmis surema", "Sa hävid üksinduses ja masenduses". Loe, milliste sõnadega ähvardas abielumehest Tartu ülikooli professor oma juhendatavat

Foto on illustratiivne

Tartu ülikool keeldus uurimast doktorandi seksuaalse ahistamise kaebust, kus doktoritööd teinud naise ja tema professorist juhendajal tekkis suhe ning selle areng ei sobinud abielumehest teadustöötajale. Järgnes ahistamine.

Ülikooli juhtkond keeldus asjaolusid uurimast ega taganud doktorandist teadurile võimalust töö lõpetada. Prokuratuur alustas professoriks edutatud juhendaja kohta kriminaalmenetlust ja kahtlustab teda ahistamises. Hiljuti alustati professori avalduse alusel kriminaalasi ka temale allunud doktorandi kohta, kes olevat teda ähvardanud.

Tänases Eesti Päevalehe loos kirjeldati, kuidas paar aastat pärast juhendamise algust, 2008. aastal hakkas professor juhendatava sõnul talle lähenemiskatseid tegema. „See oli šokk, kui ta ütles, et olen tema elu armastus,” lausub Maria. Ta ei osanud sellist asja oodata, sest juhendajal oli pere ja ta oli abielus.

Esialgsed lähenemiskatsed olid võõraste pilkude eest varjatud, need toimusid komandeeringutel ja üritustel. Kord lähetusel olles pääses juhendaja hotellis oma vannitoa aknast Maria toa rõdu kaudu tema tuppa ja keeldus lahkumast. Maria veetis öö teiste doktorantide juures. Selles loos esines ka Maria ja juhendaja vahelisi seksuaalsuhteid, kuid see oli pidev SMS-ide, e-kirjade ja Skype’i vestluste laviin, kus töö ja intiimsus olid läbipõimunud. Sageli kaasnes sellega ka ropp sõim. Algusest peale segasid need Maria kui doktorandi ja vanemteaduri kui juhendaja suhtlust.

2013. aasta novembris otsustas Maria juhendajaga tekkinud intiimsuhtele lõpu teha. Professor sellega ei leppinud.

Sõnumid, mille saatis professor oma armukesest juhendatavale paari tunni jooksul:

"Eks ma hakkan jooma ja hävitan oma maksa. Tänu sinule".

"Sinu probleem oli laiskus. Sa pole kunagi viitsinud eksperimenti teha. Aga sa ei suuda seda endale tunnistada ja lähed süüdistama teisi, teiste elude hävitamise hinnaga. Sul pole julgust ja väärikust tunnistada, et oled laisk ja tahtejõuetu".

"Saame viimast korda kokku".

"Sul on praegu tööaeg, raha jookseb. Sa pead vastama?"

"Nii et laboris ma sinuga ei arvesta enam? Projektid lähevad teistele, töölaud uutele?"

"Sinu projekt on suletud".

"See lõppeb väga halvasti, süüdistada saad vaid iseennast".

"Shljuha jobannaja".

"Proshai na vsegda, shljuha jobannaja".

"See lõppeb väga halvasti".

"Sinust rumalamat inimest pole".

"Mina olen valmis surema".

"Enam ei tule viimast korda. See oligi viimane kord".

"Sul ei saa olema ei meest ega lapsi".

"Sa hävid üksinduses ja masenduses".

Kolm tundi hiljem

"Sa püüad oma pettumust ja laiskust valedega välja elada. Aga sa tead, et sa hävid kui tuled oma alatute valedega välja. Sinust saab paaria, chmo".

"Sa hävid".

"Sinu alatud valed hävitavad su enda".

"Otvetchai".

"Kas võtad palka vastu septembrini või lahkud ametlikult varem?"

"Nii et võtad ikka veel shantaazhi abil ilma tööta teadusraha vastu?"

"Kui lähed kaebama esmaspäeval, siis tuletan meelde, et sinu loo tõelise versiooni koos kõikide pervessete üksikasjadega saavad su tulevad boyfriendid".

"Minul pole peale siis enam mitte midagi kaotada."

"Siis sa durochka tõesti hävid. Oma enese lollusest. Ja doktorantuur? Sinu madalate vaimsete võimetega phdd ei saagi".