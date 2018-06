Milrem Roboticsi juht: läänemaailmas räägitakse alusplatvormi autonoomsusest. Relva autonoomsus ei ole eetiliselt aktspeteeritav

Jah. Side on tänapäeval üha suurem probleem. Kui vaatame potentsiaalse vastase elektroonilise sõja pidamise võimekust, siis sidevõimekuse mobiilse ja laialijagatud süsteemi loomine on väga oluline teema.

Mis seisus on plaan panna samale platvormile MBDA MMP tankitõrjerelv?

See on algusjärgus. Oleme läbirääkimisi sarnase lahenduse loomise osas teinud ka teiste tankitõrje- ja õhutõrjerakettide tootjatega. Mehitamata lahendusega on võimalik inimene ohualast välja tuua ja on võimalik oluliselt vähendada tankitõrjeraketipesa tuvastatavust. Soojusjälg on võimalik kaotada ja ka raadiojälg on minimaalne. Tegelikult on seda võimalik suuresti tuvastada vaid radariga.

Töötav mootor tekitab ju ka soojust.

Meie lahendus on hübriid, mistõttu kuni kaks tundi saab ta sõita ka akudel. Soojusjälge ei ole kindlasti, kui ta on ooterežiimil. Tankitõrjelahendused tuleb niikuinii eelpaigutada, see tähendab, et nad on ooterežiimil ja mootor sel ajal ei tööta.

Kuidas neid masinaid juhitakse ja kus on meeskond?

On kaks lähenemist. Kõige lihtsam lahendus on, et meeskond on paari kilomeetri kaugusel ja kasutatakse valguskaablit, et vähendada segamise võimalust. Komplekssem lahendus on mehitatud ja mehitamata süsteemide kompleks, kus juhtimispunkt on mehitatud sõidukis ja sealt juhitakse mehitamata õhu- ja maaplatvorme. Sealt veel samm edasi on, et alusplatvorm on autonoomne ja suudab ise juhtimata liikuda, siis relvasüsteemi ennast on võimalik ka üle satelliitide kontrollida.

Kui palju on kliente, kes on reaalselt sõlminud lepingu ja neid roboteid ostnud?

Meil on kliendid USA-s, Suurbritannias, Prantsusmaal. Meil on täna läbirääkimised erinevate Euroopa riikidega. Mehitamata maismaaplatvormide turg on täna väga kiirelt kasvama hakanud ja meie eelis on, et Euroopa tasemel on meil täna testitud ja kindel sõiduk.

Kas olete müünud peamiselt sõjavägedele või tsiviiltarbijatele?

Tsiviiltarbijatele need militaarfunktsionaalsuses ei lähe. Need on läinud sõjavägedele. Täna on kogused väikesed, kõik alles testivad. Mitte, et kas meie platvorm on hea või halb, vaid testitakse, mida sellise võimekusega saab lahinguväljal teha.

Kui Prantsuse maavägi teatas, et soovib osta 25-50 platvormi, siis kas see on teie jaoks suur kogus või pigem testkogus.

See on meie jaoks väga atraktiivne kogus. Prantsuse armee oleks meie jaoks väga oluline ja väga hea klient. See on kavatsus, mille üks Prantsuse kindral on meedias välja öelnud, see ei ole tehtud tehing. Meie jaoks on see väga huvitav kogus, aga Prantsuse armee jaoks on tegemist testpartiiga. Kui võrdleme tavalise pommirobotiga, siis pommirobotit ostetakse tõesti mõned. Kui vaatame maismaaplatvorme, siis suuremad riigid hakkavad neid ostma sadades. USA ühes programmis, mis on praegu käimas, räägitakse kogusest 5500 USA armee jaoks.

Teil on arendus ja tootmine Eestis. Kui tuleb klient, mis tahaks sadu masinaid, kas teil on piisav tootmisvõimekus?