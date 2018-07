Millised on minevamad kaubad suvekuumuses supermarketites? Prisma, Selver ja Rimi kommenteerivad

Suvine kuumus mõjutab oluliselt inimeste ostukäitumist supermarketites. Hästi läheb nii jäätise, vee, karastusjookide, ujumisriiete, arbuusi kui tööstuskapade ventilaatorite, suvemänguasjade, grillsüsi ja ventilaatorite müük. Tarneprobeelmid on peamiselt jäätise ja eriti ventilaatorite puhul, ülejäänud tooteid on poodides piisavalt.

Prisma Peremarketi kommunikatsioonijuhi Piret Lankotsi sõnul on vee ja jäätiste müüginumbrid Prisma kauplustes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tõusnud. "Jäätiste müük on kuni 20 protsenti suurem ning kõige populaarsemateks toodeteks on "Väikse Tomi", "Regati", "Vanilla Ninja" ja "Eriti Rammusa" jäätised. Väga populaarne on olnud sel suvel ka arbuus, mis on ühtlaselt hästi müünud juunis ja juulis," ütles Lankots täna Delfile.

Tööstuskaupade osas toob Lankots välja, et kliendid on ostnud näiteks ujumisriideid poole rohkem kui eelmisel suvel. "Lisaks on hästi müünud ventilaatorid ning suvemänguasjad, ujumisrõngad ja ka grillsüsi, millele oleme terveks suveks pannud ülihea hinna," kommenteeris Lankots

Rimi pressiesindaja Katrin Bats vastas Delfile, et sooja ilmaga lähevad nii vesi kui ka jäätis väga hästi kaubaks. "Mõlema kategooria müük kokku viimastel kuudel 30 protsenti suurem kui eelmisel aastal samal perioodil. Kahekordistunud on ka jää müük" kommenteeris Bats.

Selveri kommunikatsiooniseptsialist Rivo Veski sõnul on võrreldes hooajavälise perioodiga jäätise müük kasvanud kolme-neli korda.