Milline on Eesti kõige ägedam majakas? Veeteede Amet otsib Eesti lemmiktuletorni

Veeteede Ameti peadirektori Rene Arikase sõnul alustas amet just Eesti lemmiktuletorni otsinguid, sest tuletornid on aegumatud ohutu veeliikluse ja kultuuripärandi sümbolid, mis on inimesi paelunud erinevatel põhjustel aastasadu. „Tuletornid on need, mida meremehed, väikelaevajuhid ja purjetajad vajavad ning pered ja kogukonnad armastavad,“ ütles ta.

Eestis on kokku 41 töötavat tuletorni; neid kõiki haldab Veeteede Amet. Koostöös kohalike kogukondadega on amet saanud huvilistele külastamiseks avada 10 tuletorni ning potentsiaali avamiseks on nii mõnelgi veel. „Kuigi lõplikud numbrid selguvad järgmise aasta alguses, siis esialgse info põhjal saab hinnata, et ainuüksi sel aastal on avatud tuletornides käinud kokku ligi 100 000 külastajat. Huvi on tuletornide vastu väga suur,“ kinnitas Arikas.

Lemmiktuletorni hääletuses osalejate vahel loosib amet välja eksklusiivse, võitja valitud tuletorni külastuse kogu perele.

„See on harukordne võimalus, kui saab koos meie spetsialistidega tuletornis ringi vaadata ja siseneda ka tuleruumi, mis pole muidu külastajatele avatud,“ lisas Arikas. „Ametil on tavapäraselt kasutada tuletornide-tulepaakide rekonstrueerimiseks suurusjärgus 350 000 – 400 000 eurot aastas ning tänavusel juubeliaastal eraldas Vabariigi Valitsus ametile selleks veel täiendavad 1,5 miljonit eurot. Kuigi paljude tuletornide konstruktsioonid vajavad veel renoveerimist, on kõikide tornide tuled tipptehnoloogia järgi ehitatud ning näitavad veeliiklejatele aastaringselt ohutut koduteed.“

Kuidas lemmiktuletorni hääletamises osaleda?