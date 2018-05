Millest Reps vaikib: kas ametnikust tehti ministri lapsehoidja?

Kuidas on aga korraldatud lapse hoidmine ajal, kui tema ema töökohustuste tõttu lihtsalt ei saa temaga tegeleda? Reps ise taolistele küsimustele vastata ei soovi ning telefoni ei võta.

Haridus- ja teadusministeeriumi avalike suhete juht Tarmu Kurmi sõnul lapsehoidmisega tegelevat inimest ministeeriumis tööl ei ole ega ole ka olnud. "Loomulikult on nii ministeeriumis kui ka mujal tulnud ette olukordi, kus üks või teine kolleeg korraks lapsega räägib, mängib või lapse sülle võtab. See on loomulik käitumine, mida aga kindlasti ei saa tõlgendada lapsehoidja tööna," teatas Kurm.

Loe veel

Siiski on üleval kahtlus, et peale lapse sündi muutus ministri beebi valvamine just ühe ministeeriumi töötaja ülesandeks. Nimetagem teda Sandraks, kuigi see pole tema õige nimi. Tegemist on ministeeriumi pikaajalise töötajaga, kes on kogu aeg tegelenud sekretäritööga. Kui varem töötas ta kogu ministeeriumi juhtkonna heaks, siis eelmise aasta detsembrist ta ametikoht muutus ja ta hakkas töötama vaid Repsi heaks.

Vihje selle kohta, et Sandra tegelikuks tööks on just lapsehoidmine, annab meile Repsi välisvisiitide delegatsioonide koosseis. Ministril on visiidi ajal alati kaasas mõned asjassepuutuvad ametnikud. Alates eelmisest aastast on visiitidel hakanud kaasas käima ka Sandra.

Sandra käis Repsiga kaasas Balti haridusministrite kohtumisel juunis 2017 Lätis, septembri lõpus haridusfoorumil Jaapanis, Euroopa Liidu haridus- ja noorteministrite nõukogu istungil novembris Brüsselis, detsembris Soome-visiidil, kus toimusid erinevad haridusarutelud ja kohtumised, märtsis töövisiidil Portugalis ja sel nädalal visiidil Brüsselis ja Pariisis.

Meenutagem, et laps sündis mais. Sandra hakkas ministrit saatma kohe peale seda.

Ministri töö on täis kohtumisi inimestega, valitsuse istungeid, riigikogus küsimustele vastamist, avalikke esinemisi ja palju muud, mida ei saa teha samal ajal lapsega tegeledes. Kes siis hoiab last, kui minister ei saa seda teha? Sellele küsimusele ei taha vastata ei Reps ega Kurm. Ilmselt tuleb seega uskuda anonüümseks jääda soovivaid inimesi haridusministeeriumist, kelle sõnul tegeleb sellega maksumaksja palgal olev ametnik, kelle minister seda tegema pani.

Miks poliitikud vanemahüvitist ei kasuta?

Vahel juhtub, et poliitikul sünnib laps. See annab neile võimaluse kasutada vanemapalka ja jääda pikale puhkusele koos beebiga. Poliitikud aga jätavad pahatihti selle võimaluse kasutamata, vaid proovivad vastsündinu kõrvalt tööle naasta.

Üheks põhjuseks on kindlasti soovimatus katkestada poliitikukarjääri, eriti sellise inimese jaoks, kes on parasjagu minister. Teiseks põhjuseks võib aga olla raha.

2018. aastal on vanemahüvitise ülempiiriks 3089,55 eurot. Riigikogu lihtliikme palgaks on sel aastal 3481 eurot pluss kuluhüvitised. Minister saab palka 4553 eurot kuus. Vanemapalgale minnes nad kaotaksid sissetulekus.