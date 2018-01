Mikseri hinnangul on USA Trumpi ametiajal kinnitanud oma pühendumust liitlassuhetele

Välisminister Sven Mikseri hinnangul on Trumpi administratsiooni esimene tööaasta pühendanud Ameerika Ühendriikide pühendumust oma liitlassuhetele.

"USA-l on ja jääb olema kriitiline roll Euroopa, sealhulgas mõistagi ka meie regiooni julgeoleku tagamisel," ütles Mikser Delfile. "Ameeriklased on järjepidevalt panustanud heidutushoiaku tugevdamisse alliansi idatiival ja rõhutanud vajadust, et ka kõik Euroopa-liitlased võtaksid oma julgeolekukohustusi sama tõsiselt," lisas ta. "Ka kahepoolsed suhted USA ja Eesti vahel on olnud läbi lõppenud aasta erakordselt tihedad ja kõrgetasemelised, kulmineerudes asepresident Mike Pence'i ja Kongressi Esindajatekoja spiikri Paul Ryani visiitidega Tallinnasse."

"Ma ei soovi laskuda anonüümsete spekulatsioonide kommenteerimiseni, kuna alusetute kuulduste täiendav tiražeerimine vaid võimendaks põhjendamatuid hirme," sõnas välisminister. "Tahan vaid kinnitada, et jätkuvalt pingelises globaalses julgeolekukeskkonnas on transatlantilised liitlassuhted kõige kindlamad ja tugevamad, rajanedes lisaks ühistele huvidele ka jagatud väärtustel," lisas ta.

Mikser meenutas, et Euroopas on iga uue USA administratsiooni ametisse astumisel leidunud neid, kes pelgavad, et Washingtoni julgeolekuhuvide fookus pöördub Euroopast mujale. "Need hirmud on alati osutunud ekslikeks, sest ükski taktikaline kaalutlus või lühiajaline huvi ei kaalu ei Euroopa ega Ameerika jaoks üles strateegilisi atlandiüleseid liitlassuhteid."

USA uudistesait The Daily Beast kirjutab, et USA president Donald Trumpi rahvusliku julgeoleku nõukogu liige käis mullu välja mõtte, et Putini-Venemaale meeldimiseks võiks USA väed Ida-Euroopast välja viia.

Mõte, et USA peaks "Venemaaga uue suhte loomise huvides oma huvid ümber piiritlema" saabus lauale peagi pärast Trumpi presidendiks saamist ehk 2017. aasta veebruaris.

Seda väidavad kaks endist valitsuse töötajat, kellest üks väidab, et kuulis seda strateegilise planeerimise osakonna juhtivtöötajalt Kevin Harringtonilt.