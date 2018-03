Mikseri hinnangul on Pompeo kogenud ja koostöö USA-ga jätkub ka edaspidi

Välisminister Sven Mikseri hinnangul on Rex Tillersoni asemel Ameerika Ühendriikide välisministriks tõusev senine Luure Keskagentuuri CIA direktor Mike Pompeo kogenud ja koostöö USA-ga jätkub ka edaspidi.

"Rex Tillerson Ameerika Ühendriikide välisministrina oli kindlasti Ameerika liitlastele hea koostööpartner, Ameerika Ühendriigid on nii Eestile kui usun, et ka meie Balti naabritele väga oluline lähedane liitlane ja jääb selleks kindlasti ka edaspidi," ütles Mikser Delfile.

"Kuidas Ameerika Ühendriikide president komplekteerib oma kabineti, see on kahtlemata tema täiesti suveräänne otsus ja valik ja meie seda täiel määral respekteerime. Kindlasti Mike Pompeo on samuti erakordselt kogenud, nii poliitikas kui ka nüüd Ameerika välisluure juhina ja olen kindel, et nii meie kahepoolne koostöö kui ka transatlantiline koostöö laiemalt jätkuvad ka tema juhitava välisministeeriumiga," lisas Mikser.

"Valitsuse liikmed vahetuvad demokraatlikes riikides ikka aeg-ajalt. Kas siis valimiste tulemusena või ka mingil muul põhjusel. See kindlasti ei tähenda mingisugust põhimõttelist muutust Ameerika Ühendriikide välispoliitikas ja julgeolekupoliitikas," sõnas Mikser. "Kindlasti on tugevad transatlantilised julgeolekusuhted jätkuvalt Ameerikale olulised nii nagu nad on olnud ka Euroopale."

"Mike Pompeo nimi võimaliku Tillersoni järglasena on ajakirjandusest läbi käinud juba mitmel korral viimaste kuude jooksul. Selles mõttes kindlasti ei ole tegemist võimalusega, mida üldse ei ole arvestada või ette näha," ütles välisminister.

USA president Donald Trump teatas Twitteris, et vahetab välja välisminister Rex Tillersoni, keda asendab Luure Keskagentuuri CIA senine direktor Mike Pompeo.

"Mike Pompeo, CIA direktor, saab uueks riigisekretäriks. Ta hakkab tegema fantastilist tööd! Aitäh sulle, Rex Tillerson teenistuse eest! Gina Haspelist saab uus CIA direktor ja esimene naine, kes on selleks valitud. Õnnitlused kõigile!", kirjutas Trump Twitteris.