Mikser: väärtustame tsiviilmissioonidele lähetatud Eesti ekspertide panust

Välisminister Sven Mikser kohtus täna välisministeeriumis tsiviilmissioonidel osalevate Eesti ekspertidega ning rõhutas, et nende panust hinnatakse kõrgelt ja tänas neid rahvusvahelise julgeoleku edendamise eest, teatas välisministeerium.

Välisminister märkis, et Eesti on eeskätt osalenud Euroopa Liidu juhitud missioonidel, millest eestlasi on lähetatud neljale: Afganistani, Ukrainasse, Gruusiasse ja Palestiina Omavalitsusse. „Tagasiside meie ekspertide tööle on olnud väga hea. Missioonidel hinnatakse kõrgelt Eesti ekspertide ja vaatlejate pädevust, töössesuhtumist ja usaldusväärsust,“ rõhutas Mikser.

Sel aastal lõppevast Euroopa Liidu tsiviilmissioonist Afganistanis rääkides tõi välisminister Mikser esile, et missioon mängis suurt rolli kogukonnakeskse politsei arendamisel ja naispolitseinike olukorra parandamisel. „Väärtustame väga sealsete Eesti ekspertide panust, kes vaatamata äärmiselt keerulisele julgeolekuolukorrale said oma ülesandega väga hästi hakkama,“ rõhutas Mikser ning tõi esile, et nende tegemisi ja asjatundlikku tööd on kõrgelt hinnanud ning autasustanud ka Afganistani riigi juhtkond ja missioon ise. Mikser lisas, et oluline on jätkata Afganistani tsiviilpolitsei toetamist ka järgnevatel aastatel ning seeläbi tugevdada Afganistani iseseisvat vastupanuvõimet.

Hetkeseisuga on Eesti lähetanud tsiviilmissioonidele kokku 11 eksperti. Lisaks EL missioonidele panustab Eesti jätkuvalt Afganistanis ühe tsiviilnõunikuga NATO väljaõppe-ja nõustamismissioonil Resolute Support, ühe eksperdiga ÜRO missioonil Kosovos ning samuti jätkab Eesti vaatlejate toetamist OSCE erimissioonil Ukrainas.