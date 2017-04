Mikser USA rünnakust Süüria pihta: Trump on valmis keemiarelvarünnakule reageerima kiirelt, ootamatult ja jõuliselt

Välisminister Sven Mikser ütles, et USA tänahommikune õhurünnak Süüria valitsusvägede õhuväebaasi pihta on oluline pööre Süüria kodusõjas. Ta meenutas, et veel mõned päevad tagasi leidis USA president Donald Trumpi administratsioon, et Süüria kodusõjale võib leida lahenduse ka ilma Bashar al-Assadi lahkumiseta võimult.

"Trumpi administratsioon on taolistele tegudele nagu keemiarelvarünnak valmis reageerima kiirelt, ootamatult ja jõuliselt," kommenteeris Mikser.

Ta meenutas, et märke võimalikust rünnakust hakkas tulema juba Eesti aja järgi üleeile õhtul, kui Trump ütles, et mitmed jooned on ületatud ja mingi reaktsioon järgneb. Ka eile tuli teateid, et Pentagon ja USA välisministeerium analüüsib olukorda ja pakub välja võimalusi, kuidas reageerida. "Et tuleb jõuline reaktsioon, võis viimase 24 tunni põhjal eeldada. Mis vormis täpselt, seda mitte," ütles Mikser.

Tänasel rünnakul võib olla suurem mõju Süüria kodusõja käigule. Nüüd peab Trump välja tulema pikaajalise plaaniga, kuidas kodusõda oleks võimalik lõpetada. Kuigi tänane rünnak oli sihitud kitsalt ühe õhuväebaasi vastu, annab see natuke laiemalt märku sellest, kuidas Trumpi administratsioon näeb Assadi.

Venemaa valulik reaktsioon rünnakule oli Mikseri sõnul ootuspärane. Venemaa on teinud kõik võimaliku, et hoida Assadi võimul. Mikser lootis, et Venemaa ei vasta tänasele rünnakule omapoolse eskalatsiooniga.

"Venemaal olid Süürias vabad käed ka seetõttu, et lääs on hoidnud end vägagi tagasi ja on keskendunud ISISele. Uues olukorras võib see muutuda," ütles Mikser.

Ta kartis, et kui Vene-USA suhted teravnevad Süüria küsimuses, võib see mõjutada ka teisi piirkondi, kus Venemaa ja USA huvid põrkuvad. "Ei usu, et Venemaa üritaks eskaleerida mujal, aga seda ei saa välistada," ütles Mikser.

Eesti hoiab hoolega silma peal ka sündmustel Ukrainas ja Vene sõjaväe liikumisel. Seda tehti juba enne väga hoolikalt ja tehakse ka praegu, kinnitas Mikser.