Mikser: ma ei toeta Margus Tsahkna ettepanekut välisteenistuse politiseerimiseks

Poliitliikumises Eesti 200 välissuhete eest vastutav Tsahkna kritiseeris täna teravalt välisministeeriumi ja leidis, et see peaks tegelema vaid liitlassuhete ja majandusdiplomaatiaga.

Mikser nõustus, et Eesti poliitika vajab värskeid mõtteid ja uusi inimesi. "Ma tervitan südamest seda, kui varasemast poliitilisest tegevusest rikkumata inimesed soovivad oma ideid ja energiat Eesti asja ajamisse panustada ja ses valguses on ka Margus Tsahkna ja tema loodava erakonna mõtted välisteenistuse arendamisest igati teretulnud. Küll aga tahaksin jahutada Tsahkna indu toimivat süsteemi lammutada, ilma midagi selget asemele pakkumata," kirjutas Mikser.

"Võib-olla ei tea Tsahkna sõna "karjääridiplomaat" tähendust. Kui aga teab, siis tekitavad tema ettepaneku motiivid minust sügavat kõhedust, sest sisuliselt tähendaks Tsahkna ettepanek karjääridiplomaatial põhinev süsteem prügikasti saata Eesti välisteenistuse täielikku politiseerimist. Seda ei saa kuidagi heaks mõtteks pidada. Tõsi, näiteks Ameerika Ühendriikides on täiesti võimalik pälvida suursaadikukoht tänuks mastaapse kampaania-annetuse eest, kuid väike Eesti, mille välisesinduste võrgustik on piiratud ja enamik suursaatkondi on mehitatud vaid paari diplomaadi ning samasuguse arvu kohapealt palgatud töötajatega, ei saa endale politiseeritud välisteenistust lubada," lisas Mikser.