Mikser kübertippkohtumisel: küberjulgeolek on muutunud rahvusvaheliste ja majandussuhete lahutamatuks osaks

Täna toimub esmakordselt Tallinnas Müncheni julgeolekukonverentsi kübertippkohtumine, mis on kokku toonud ligi 200 küberjulgeolekuga tegelevat tippotsustajat kogu maailmast.

Kohtumise sõnavõtus ütles välisminister Sven Mikser, et küberjulgeolek on muutunud rahvusvaheliste ja majandussuhete lahutamatuks osaks. „Enamus juhtumeid, millega tuleb meil rinda pista on rünnakud väljastpoolt Eestit ning sellistes olukordades peitub lahendus just koostööl,“ ütles Mikser.

Ta lisas, et 2017. aastal registreeris Riigi Infosüsteemi Amet ligikaudu 11 000 küberjulgeoleku juhtumit, millest ligi veerand mõjutasid otseselt teabe või süsteemide konfidentsiaalsust ja kättesaadavust. „Ühe kõige digitaliseerituma maailma rahvana, ei tunnista me mitte ainult vajadust kaitsta digitaalset eluviisi, vaid me ka kogeme seda,“ lisas välisminister.

„Koostöö on see, miks me täna siin oleme, koostöö aitab meil vältida dubleerimist, koostöö tugevdab mõistmist ja ideaalis ka usaldust,“ lõpetas minister oma sõnavõtu.

Tippkohtumisest võtavad osa nii avaliku sektori töötajad kui ka erasektor, näiteks on esindatud Microsoft ja Facebook. Samuti on kohal meediaesindajad, mõttekojade liikmed, akadeemiad ning rahvusvahelised organisatsioonid.