Mikser: Eesti välispoliitikale pole Yana Toomil mingit mõju

Sven Mikser Foto: Karli Saul

Välisminister Sven Mikser ütles, et Euroopa Parlamendi saadik Yana Toomi visiit Süüriasse on miski, mida demokraatlikus riigis võib ikka ette tulla. Mingit mõju Eesti välispoliitikale Toomil ei ole ja Mikseri ei uskunud samuti, et see visiit kahjustaks Eesti mainet.