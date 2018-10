Miks toetas maksuvõlgades Vjatšeslav Leedo Reformierakonda? Kert Valdaru: oleme lubanud teha praeguse segaduse maksudega korda

Valdaru hinnangul on ettevõtjate probleemiks tänane Jüri Ratase juhitud keskerakondlik valitsus, mis on ettevõtluskeskkonna muutnud "nii veidraks, et selles kasumlikult toimetada ongi keeruline." Ta sõnul tuli Keskerakonna valitsus võimule lubadusega kehtestada kuus uut maksu, millest osade ärajätmist esitleti pärast suure võiduna.

"Ettevõtjate jaoks on probleemiks ka keeruline tulumaksusüsteem, mis tõstab nende halduskoormust ja suurendab töötajate ebakindlust ning aktsiisipoliitika, mis suretab välja väikepoed ja mõjub halvasti kogu turismi- toitlustus- ja majutusussektorile," kommenteeris Valdaru. Kuigi analüüsid näitavad ta hinnangul, et aktsiiside langetamisega saaks Lätist riigieelarvesse tuua 100 miljonit eurot, siis Valdaru toob probleemina välja, et valitsus keeldub seda sammu astumas.

"Reformierakond on lähtunud kogu oma programmi koostamisel lihtsast põhimõttest: asi on majanduses! Oleme lubanud teha praeguse segaduse korda ja seejärel kehtestada maksurahu ning jätkuvalt tegeleda bürokraatia vähendamise ja riigireformiga," ütles ta ning lisas, et seetõttu on paljud ettevõtjad Reformierakonda ka toetanud. "Sealhulgas ka Vjatšeslav Leedo," uskus Valdaru, et ettevõtjad toetavad Reformierakonda ka edaspidi.