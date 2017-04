Miks tegid Ratas, Reps ja teised ühisavalduse Kremli mõjutuspoliitikas osaleva Aleksei Semjonoviga?

31. oktoobril tegid 12 keskerakondlast ühisavalduse, kus kutsusid erakonda üles säilitama vaoshoitust ja ühtsust. Ühisavaldusele allakirjutanute seas olid näiteks Jüri Ratas, Mailis Reps, Taavi Aas, aga ka Aleksei Semjonov ja Tallinna Vene Kultuurikeskuse direktor Juri Poljakov. Semjonov kuulub Tallinna linnavolikogu keskfraktsiooni.

5. novembril toimus Keskerakonna ajalooline kongress, mille käigus Edgar Savisaare vahetas välja Ratas. Savisaare pooldajad ei talunud seda vaikides, vaid rääkisid erakonna lõhenemisest, võimu kaotamisest Tallinnas, valijate usalduse kadumisest ja kõigest muust.

Savisaare pooldajate kandidaat kongressil oli Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom. Ühegi tema avaliku toetaja allkirja ühisavaldusel polnud, olid vaid Ratase toetajad ja mõned inimesed, kelle eelistus oli enne kongressi ebaselge.

Ratas taunis nii eile "Aktuaalses Kaameras" kui täna Delfiga rääkides Semjonovile Tallinna teenetemärgi andmist. Kuidas siis juhtus, et ta tegi koos Semjonoviga ühisavalduse? Kas ta palus enne kongressi Semjonovi abi, et saada erakonna esimeheks?

Ratas ütles, et on alati tegutsenud Keskerakonna ühtsuse nimel. "Kui on erakonna liikmeid, kes soovivad sellega kaasa tulla, siis see on väga tore," ütles Ratas. Tema sõnul kogus ühisavaldusele allakirjutanud ilmselt kokku erakonna peakontor.

Kuidas Semjonov kongressil hääletas, ta öelda ei osanud. "Kindlasti ei osalenud ta minu kampaaniameeskonnas," ütles Ratas. Keegi Semjonovi toetust tema sõnul enne sisevalimisi küsimas ei käinud.

Sügisel on juba uued kohalikud valimised. Kas Semjonov kandideerib ka seekord Keskerakonna nimekirjas? "Keskerakonna nimekirjas saavad olla ainult need inimesed, kes seisavad Eesti iseseisvuse eest," ütles Ratas.