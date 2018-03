Miks sõitis Kihnu lähedal meremadalale suur kaubalaev? Veeteede amet: müstika

Üleeile lõuna ajal sõitis Kihnu saare juures madalikule puitu vedav kaubalaev. Laev on kaldale lähedal ja veetase õnnetuskohal on madal. Miks suur laev madalale sattus, on arusaamatu.

Kihnu saare juures on kinni Gibraltari lipu all sõitev suur kaubalaev Transforza, mis tuli Pärnu sadamast ja suundus puidulastiga Soome. Tegu on saja meetri pikkuse ja 16 meetri laiuse alusega. Mingil põhjusel kaldus laev Kihnu lõunaosale liiga lähedale ja sõitis madalikule.

Kaubalaev Transforza Kihnu meremadalal. Appi on jõudnud Pärnu sadama puksiir Orion marinetraffic.com

Politsei- ja piirivalveameti teatel ohtu keskkonnale ei ole.

„Merevalvekeskus sai teate madalikule sõitnud paberpuitu vedavast kaubalaevast üleeile kell 14.43,” ütles merevalvekeskuse vanem Ivar Treffner. Politsei- ja piirivalveamet pakkus alusele abi, kuid seni on kaheksaliikmeline meeskond arvanud, et saab ise hakkama. „Laev ei ole vigastatud ja ohtu keskkonnale ei ole,” kinnitas Treffner.

Veeteede ameti kommunikatsioonijuht Priit Põikliku sõnul on täiesti arusaamatu, miks laev meremadalale sõitis. "Müstika," tõdes Põiklik. Ta märkis, et piirkonnas ei olnud eriti jääd, riigi jäämurdja EVA-316 oli laeva juba jääst välja aidanud nn vabasse vette, nähtavus piirkonnas oli hea. Tavapärasest laevateest kaldus alus kõvasti kõrvale.

Loe veel

"Kihnu tuletorn, mis on lähim suurem navigatsioonimärk piirkonnas, ei põle küll valgel ajal, aga on sellest piirkonnas nähtav maamärgina ning kuna nähtavus piirkonna on raporteeritud heana, siis ei saa olla juhtum seotud meie navigatsioonimärgistusega," nentis Põiklik. "Piirkonnas on veel teisigi navigatsioonimärke, sealhulgas on piirkond tähistatud ka poidega. Sorgu lõunapoi, mis on kardinaalmärk, näitab, kust poolt ohtu tuleb laeval poist mööduda, see on täiesti töökorras ja omal kindlal kohal."

Põhjuse selgitab välja uurimine. Laevaõnnetuse uurimine ja ohutusjuurdlus on lipuriigi otsustada. Nii ka selle juhtumi puhul. Transforza lipuriik on Gibraltar, keda on intsidendist informeeritud.

Praegu valmistatakse ette Transforza pukseerimist Riia sadamasse. Kohale on jõudnud Pärnu sadama puksiir Orion koos inspektorite, tuukrite ja kindlustuse esindajaga.