Miks pole president Kersti Kaljulaidi kodulehele juba kuu aega fotosid lisatud?

Presidendi kodulehel on fotoalbumeid nii välis- kui ka sisevisiitidest, andes huvilistele põhjaliku ülevaate riigipea tegemistest.

Presidendi kantselei kommunikatsioonispetsialist Mattias Tammet selgitas, et pildid ei ole kodulehele jõudnud tehniliste probleemide tõttu. "Presidendi ametitegevust kajastavad fotod on seni avalikkuseni jõudnud pressiteadetena ja Facebooki vahendusel. Tegeleme tehniliste probleemide lahendamisega ja loodetavasti jõuavad puuduvad pildid veebilehele järgmise nädala jooksul," selgitas Tammet.

Kuivõrd kodulehe fotoalbumite uuendamine on viimasel ajal kimpu jäänud, on hoogsalt käima läinud president Kersti Kaljulaidi Twitteri konto.

Every country needs to follow its own path, but Estonian experiences might inspire others. https://t.co/hRpZ9w6Ikz via @TheEconomist— Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) July 10, 2017