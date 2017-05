Miks on Märt Sultsi plakatid EKRE kampaaniavärvides ning kui palju tasus parlamendisaadik nende eest?

Riigikogu Keskerakonna parlamendisaadik Märt Sults lasi Kristiine ja Pelgulinna kanti riputada kolm plakatit, mis soovivad eksamisooritajatele head kooliaasta lõppu. Kolme plakati ülesriputamine läks maksma 1000 eurot.

"Plakati tegemine ja kujundamine ei maksnud midagi. Tegime photoshopi koos õpilastega," kirjeldas Sults.

Plakatid on üleval Kristiines, Pelgulinnas ja Paldiski maanteel. "See on mul juba traditsioon. Seda ma tegin möödunud aastal, teen seda sel aastal ning ka järgmisel ja ülejärgmisel aastal. Täpselt senikaua teen, kuni ma koolidirektor ei ole," sõnas Sults.

Tulevikus loodab parlamendisaadik kooli tagasi minna ning õpilastele head soovid isiklikult edasi anda. "Jumal hoidku! Ma ei saa selle projekti (riigikogulase töö - A.P.) pärast kullakallitele jätta head kooliaasta lõppu soovimata," täpsustas ta.

Keskerakondlane on teadlik, et plakatid on külge saanud poliitilise maigu. Lisaks kipub tema plakati sinimustvalge taust meenutama kombinatsiooni EKRE valimiskampaanias. "Kui ma seda kujundasin, arvasin ise seda ka. Seega jätsin värvide vahele uduse piiri." Sults tunnistab, et on EKREga sõber, aga see ei tähenda, et see plakat oleks EKREga seotud. Sinimustvalge kombinatsioon on talle aga hingelähedane.

Uurides, kuivõrd mõjutavad tema plakativaliku ideed ja ajastust seda, et kohalikud valimised on tulemas, vastas Sults järgmist: "Muidugi on see on meeldetuletamine, et olen olemas, töökorras ja võitlusvalmis."

Sults oli reklaamikohad broneerinud juba jaanuaris. Juhuslikult sattus plakatite ülespanemine ajale, mil Sults oli infarkti tõttu haiglas. "Ma ei pea alati juures olema, kui head asjad toimuvad," lisas Sults.

Plakatid läksid Sultsile maksma 1000 eurot ning selle eest tasus ta ise. "Mina ei kasuta kunagi teiste raha. Ma teen asju täpselt nii palju, kui mul endal raha on," selgitas Sults, kuid tõdes, et kõige raskem oli kokku leppida oma perekonnaga, kas nad on nõus pere eelarvest nii palju kulutama. "See on meeskonnatöö. Abikaasa teab, miks ma seda teen," lisas Sults.

Miks on aga Sultsi plakatil niivõrd palju hüüumärke? "Minu stiil on hästi palju hüüumärke ja punkte. Ma lihtsalt kirjutangi nii. Luuletustes ja laulusõnades on hästi palju hüüumärke - seal on hästi palju emotsioone ja tundeid, mida ei ole võimalik sõnadega kirjeldada. See on minu stiil," ütles ta lõpetuseks.

Märt Sults oli Tallinna kunstigümnaasiumi direktor kuni 2015. aastani.