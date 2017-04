Miks on aasta ema konkursil abielunõue sees? Üksikema Liisa Oviir astus ema kaitseks välja ja selgitas

Aasta ema konkursil olev abielunõue on tekitanud ohtralt vastakaid arvamusi. Eesti naisliigu esinaine Siiri Oviir peab abielunõuet põhjendatuks, tema tütar, riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning naisliidu liige ja üksikema Liisa Oviir mõistab ema kunagisi püüdlusi konkursiga abielu väärtustada.

Liisa Oviir mõistab ema püüdlusi konkursiga abielu väärtustada ning mõtestab lahti, miks taoline nõue kunagi konkursil osalemiseks pandi: "Tollel hetkel oli nõukogude korrast tulnuna vabanemine nii suur, et lahutuste protsent kasvas järjest ja see tekitas naistes sellise tunde, et pere ja abielu pool jäetakse kuidagi tähelepanuta ja ka see jäetakse tähelepanuta, kui palju annab juurde lapsele kasvamine peres, kus tema ees tõesti elavad kaks täiskasvanut, ema ja isa," selgitas Oviir.

Samas nentis Liisa Oviir, et tänapäeva peremudel, aeg ja ka feminism on muutunud.

"Muidugi, see on generatsioonide erinevus. Mõni generatsioon tagasi arvati, et naise roll ongi selline, et sa kannatad ära laste nimel, kannatad ära eri erinevused, teed rohkem tööd, et abielu kestaks - et see on see, mille järgi me hindame ema," lisas ta.

Liisa Oviiri sõnul on ka naisliidus luubi all konkursi tingimuse muutmise arutelud.