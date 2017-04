Miks läks Ratas Peterburi auto, mitte lennukiga?

Kui üldiselt eelistavad riigijuhid välisvisiitide puhul lennutransporti, siis näiteks Jüri Ratas käis koos saatjaskonnaga Peterburis autodega.

Tallinna kesklinnast on Peterburi südalinna pea 370 kilomeetrit. Miks eelistati sõiduvahenditena autosid?

Valitsuse kommunikatsioonibüroost sõnati Delfile, et peaministri visiitide logistika korraldamine on peaministri büroo, protokolliosakonna ning kaitsemeeskonna ülesanne. "Antud visiidi puhul oli autode kasutamine kõige kiirem, operatiivsem ning paindlikum transpordivõimalus," märgiti oma vastuses.

Ratas käis Peterburis seoses Eesti 100. aastapäevaga seotud üritustega.

"Peterburi minekul on ainult üks eesmärk: toetada Eesti iseseisvat riiki, toetada meie inimesi, kes iga päev teevad tööd, et Eesti riiki ehitada, aga kindlasti ka avaldada tänu nendele 40 tuhandele eestlasele, kes täpselt 8. aprillil 100 aastat Petrogradis marssisid selle nimel, et Eestile antaks autonoomsus," rõhutas Ratas möödunud nädalal.