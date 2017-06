Miks kutsus Jüri Ratas tähtsad Euroopa Liidu ametnikud einestama Vene restorani Tchaikovsky?

Eilse Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise piduliku avasündmuse järel einestasid nii meie peaminister Jüri Ratas kui ka EL-i kõrged ametnikud vanalinnas ühes Eesti hinnatuimas Vene restoranis Tchaikovskys. See intsident ajas mitmed Delfi lugejad kulme kergitama: miks valiti Vene restoran, aga mitte mõni Eesti toitu pakkuv peen söögikoht?

Arvamusi kommentaariumis leidus seinast seina: kes oleks soovinud näha kõrgeid Euroopa külalisi pigem Hiina toidukohas kui Vene restoranis, kes tundis end ajaloolistel põhjustel solvatuna, kes oletas, et restoran on sisustatud Vene luure pealtkuulamisseadmetega - üldine reaktsioon uudisele oli negatiivne. Kuidas põhjendavad restoranivalikut aga korraldajad?

Eesti EL Nõukogu eesistumise meedianõunik andis mõista, et toidukohavalikul mängisid rolli erinevad aspektid: "Meie soov oli, et saaksime näidata külalistele vanalinna ning pakkuda parimat toiduelamust privaatses ja õdusas õhkkonnas," ütles meedianõunik Greete Kempel.

Kempel märgib, et määravateks faktoriteks said nii restorani peakokk Vladislav Djatšuk, kes on maailma kokanduskunsti tippvõistluse Bocuse d’Or Europe 2009. aasta finalist kui ka Tchaikovsky kuulumine tunnustatud Skandinaavia restoranide raamatusse "The White Guide".

Korraldajatele oli tähtis ka see, et restoran pakuks klassikalise Euroopa köögi olemust, kasutades selleks Eesti toorainet. "Tchaikovsky kuulub Eesti toidukultuuri tippu ning pole kahtlust, et see on igati vääriline koht privaatse õhtusöögi korraldamiseks," lisab Kempel.

Mis saab aga n-ö Eesti brändist?

Kempeli sõnul on koostatud meie riigi tutvustamiseks rikkalik välisprogramm, kuhu on kaasatud eesti kultuuri edasi kandvad artistid. Näiteks saab tuua juulis Brüsselis alguse saav Edward von Lõnguse digitänavakunsti projekti või Berliini kontserdimajas etenduva NO99 lavastuse "NO40 Pööriöö uni". Need on aga kõigest kaks näidet üle 150 sündmuse seast, mis on korraldatud seoses Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva ja pool aastat kestva Eesti poolt võõrustatava EL Nõukogu eesistumisega.

Samuti tutvustatakse Eestit läbi erinevate vabaajaprogrammide ja kultuuriürituste. "Eesistumise õhtusöökidel pakutakse meie tippkokkade käe alt tulnud Eesti toorainest inspireeritud ja valmistatud toitu, meelelahutust pakuvad meie parimad esinejad," lisas ta. Eesistumise meenete ja kingituste valiku hulka on kaasatud ka mitmeid Eesti disainerite ja väikeettevõtjate tooteid.

Kempel märgib ka ära, et kahtlemata luuakse kuvandit ka läbi meie töökate inimeste, kes Eesti eesistumise eest vastutavad. "Ka Euroopa Ülekogu eesistuja Donald Tusk märkis oma eilses avakõnes, et eestlaste töökus on märkimisväärne. Loomulikult toetame oma tegevustes ka Eesti kui digiriigi kuvandit," lisab nõunik.

Eilne õhtusöök sai aga terava reaktsiooni riigikogu Euroopa Liidu Asjade Komisjoni aseesimehe Jaak Madisoni suust: "Ilmselgelt oleks kõik eeldanud, et 75 miljonit eurot maksma minev Eesti eesistumine toetab Eesti kui turismiriigi mainet ja üheks selleks on kahtlemata ka meie rahvusköök," sõnab Madison.

"Kui küsida, miks otsustati õhtustada Tchaikovsky restoranis, siis ma arvan, et me kõik teame selle tegelikku põhjust: kui võõrustajaks on peaminister, kelle erakond on ainsana kriminaalkorras süüdi mõistetud, elatub venekeelsete valijate häältest ning on saanud tõenäoliselt suurt finantstoetust Venemaalt, siis iga võimalus pugeda oma elektoraadile on nende tähetund," kurjustab EKRE fraktsiooni liige.

Madison arvab, et selle juhtumi tagajärjeks on Eesti maine kahjustumine, kuna praegu võivat jääda Lääne-Euroopa tipp-poliitikutele mulje, et muud meil nagu polekski õhtusöögiks pakkuda kui Vene köögikunsti.

Madison andis ka oma hinnangu eilsele Kultuurikatlas toimunud üritusele: "Pidin ka ise seal eile osalema, kuid loobusin ja otsustasin pigem oma aega kasulikumalt sisustada ja olla abipolitseinikuna patrullis."