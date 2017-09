Miks jättis Tallinna maraton lõksu terve linnaosa? Korraldaja annab aru

SEB Tallinna maratoni peakorraldaja Mati Lilliallik vabandab, et võistlusega niivõrd palju liiklussegadust tekitati, kuid maratoni metsas läbi viimist peab ta ebatõenäoliseks.

Lillialliku sõnul oli liikluskaose põhjuseks viimasel hetkel lisandunud turvanõuded, mis ei jätnud liiklejate ümbersuunamiseks palju võimalusi ja tekitas palju segadust. "Nii korraldajad kui liikluse reguleerijad said siit olulise õppetunni. Vabandame kõigi ees, kellele meelehärmi tegime," ütles Lilliallik.

Mitmed Põhja-Tallinna elanikud tõid välja, et nad mõistavad, kui liiklus on maratoni tõttu häiritud, kuid sellekohane eelnev teavitustöö oli halvasti läbi viidud. Näiteks puudusid bussi- ja trammipeatustes sildid ühistranspordi ümberkorralduse tõttu. Nii seisid paljud elanikud päris pikalt trammipeatuses teadmata, et trammid ei sõida.

Tallinna linna ja SEB maratoni kodulehel oli kirjas küll, kust tänavad kinni on, kuid puudus info, millist teed pidi linnaosast välja saab. Delfi sai oma info helistades eraldi Tallinna transpordiameti liikluskorralduse juhile Talvo Rüütelmaale, kes kinnitas, et turvatöötajad lasevad autosid Sõle tänavalt läbi.

Puuduliku liikluskorralduse ja teavitustöö tõttu jäid paljude põhjatallinlaste plaanid katki või oli liikumine põrgulikult keeruline. Ühel Kalamaja elaniku sõnul pidi ta 88-aastane haigete jalgadega vanaema minema jala Kalamajast Vabaduse väljakule, sest muud moodi ei olnud võimalik bussijaama saada. "Ma olin ikka väga mures ta pärast," ütles lapselaps.

Lilliallik kirjeldab, et maratoni liiklusinfot edastati meediakanalites, otsepostiga, Tallinna linna ja jooksusündmuse ametlikel veebilehtedel, pressiteadetes ning sotsiaalmeedias. "Kindlasti saab seda kõike veel põhjalikumalt ja paremini teha," lisas ta.

Mida saab veel tulevikus paremini teha, et ei korduks möödudunud nädalavahetuse segadus? "Peaksime koos liikluse planeerijate, politsei ja liikluskorraldajatega paremini ja pikemalt ette läbi mõtlema jooksutrassi ja sellest tulenevad ümbersuunamisvõimalused," räägib Lilliallik. "Samuti on paremaks teavitamiseks oluline, et meediakanalid aitaksid infot levitada, mitte ei jätaks korraldajate teateid avaldamata."

Osad linlased pakkusid välja, et maraton tuleks korraldada kohas, kus on vähem liiklust. "Metsaradadel ja parkides sellise mahuga ettevõtmise korraldamine oleks kaheldav," vastab selle peale Lilliallik. "Linnamaraton peetakse paljudes maailma linnades ja need on suureks turismimagnetiks. Erand pole ka Tallinn."

Oma arvamust maratonist ja liiklusest väljendas ka Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid, kelle sõnul tuleb üle vaadata, kas korraldajad ja linn on teinud kõik, et inimesi teavitada ja liiklust sujuvalt korraldada. "Kuid seisukohtadega stiilis "korraldagu oma jooksmised metsas või ümber laululava" mina ei nõustu," ütles Kaljulaid.

"Mõistlikud inimesed saavad kõik aru, et maratoni toimumise ajal ei ole autoga arukas selles piirkonnas sõita," jätkas Kaljulaid. "Sport, tervis, liikumine on märkimisväärselt olulisemad väärtused kui sujuv autosõit."

Kaljulaid lisas muuhulgas, et sporditurism on linnadele tulu allikas ja töökohtade looja.