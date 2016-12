Miks intervjueerib presidenti aastalõpuintervjuus igal aastal uus saatejuht?

Kui ETV aastavahetusprogrammi raames toimuv aastalõpuintervjuu peaministriga on tänavu ebatraditsiooniline, kuivõrd peaminister Jüri Ratast intervjueerivad näitlejad Märt Avandi ja Ott Sepp, siis president Kersti Kaljulaidiga teeb homme traditsioonilise intervjuu Joonas Hellerma.

Viimasel viiel aastal on presidenti aastalõpuintervjuus intervjueerinud erinevad saatejuhid. Kas Eesti rahvusringhääling otsib siiani parimat lahendust aastalõpuintervjuuks presidendiga?

ERR-i kommunikatsioonispetsialist Silver Kuusik kinnitas, et asi pole sugugi selles. „See on juba traditsioon, et igal aastal intervjueerib presidenti varasemast erinev intervjueerija,” lausus Kuusik.

„Eelnevatel aastatel on presidenti intervjueerinud näiteks Lauri Hussar, Margit Kilumets, Urmas Vaino, Indrek Treufeldt. Sel aastal intervjueerib Joonas Hellerma, kes on end tõestanud hea intervjueerijana,” sõnas Kuusik. Samas pole traditsioon, et igal aastal saab võimaluse presidenti intervjueerida uus saatejuht, just väga vana.

Loe veel

2010. aastal ja enne seda intervjueeris presidenti mitmel aastal Peeter Kaldre. Kuusik selgitas, et aastalõpuintervjuud saidki alguse saatest „Välisilm”, kus Kaldre presidenti intervjueeris. „Toona pigem välispoliitilistes küsimustes. Sellest kasvasid välja ETV klassikalised aastalõpuintervjuud – fookus läks laiemaks ja tegijate ringi lisandusid uued inimesed,” meenutas Kuusik.

President on andnud aasta lõpus intervjuusid ka mitmele ajalehele. Näiteks 2007. aastal andis president detsembris intervjuu neljale ja aasta varem kuuele ajalehele. Aastalõpuintervjuusid andis aga ka president Lennart Meri juba aastatel 1996 ja 1997, toona ajakirjale Luup, kus intervjueerijaks jällegi Peeter Kaldre. Nii et Kaldre tegi aastalõpuintervjuusid presidentidega isegi enne „Välisilma”.

Kuusiku sõnul on presidendi aastalõpuintervjuu Eesti televisioonis olnud eelnevatel aastatel ja on ka tänavu klassikalise intervjuu formaadis ning selliseks jääb see kõikide plaanide kohaselt ka edaspidi. „Traditsioonilise intervjuuga võetakse kokku lõppev aasta,” lisas Kuusik.

Tänavune intervjuu on ETV eetris homme, 27. detsembril kell 21.30.