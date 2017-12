Mikrodestilleerimise regulatsioonidega tutvumisest satelliidi stardi vaatlemiseni Prantsuse Guajaanas – riigikogu liikmed on sel nädalal 13 välislähetusel

Käesoleva kuu algus paistab silma riigikogu liikmete rohkete välisvisiitide poolest. Kokku on selle nädala riigikogu eelinfo andmetel kavas 13 välisvisiiti, mis on enamasti paaripäevased. Keskerakonna fraktsiooni liige Oudekki Loone viibib Eestist eemal lausa kaks nädalat, kui tutvub Californias mikrodestilleerimise regulatsioonidega ja osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee transatlantilisel foorumil Washingtonis.

Viimase paari kuu jooksul on välislähetuste arv jäänud 4–10 vahele, enamasti on istungitevabal nädalal kavas vähem lähetusi ja istungitenädalal rohkem.

Poolteist aastat tagasi selgitas toonane riigikogu kommunikatsioonijuht Urmas Seaver Delfile, et ühelt poolt sõltub lähetuste arv rahvusvahelistest üritustest ja seda riigikogu saadikud ei suuda määrata, teisalt, kui mõni riigikogu komisjon planeerib oma välisvisiiti, siis on selge, et see proovitakse ikka planeerida istungivabasse nädalasse.

Sel nädalal on aga rohked välisvisiidid kattunud just istungitenädalaga: kokku toimub 13 välisvisiiti, milles osaleb 12 saadikut. Kolm riigikogulast – Reformierakonna fraktsiooni liige Taavi Rõivas, fraktsiooni mitte kuuluv Marko Mihkelson ja keskerakondlane Oudekki Loone - viibivad kahel lähetusel.

Loone alustas oma paarinädalast Ameerika Ühendriikide reisi 29. novembril San Franciscost, kus tutvub kuni 7. detsemberini California Bay Area ettevõtluskeskkonna ja regulatsioonidega küberturvalisuse ja mikrodestilleerimise valdkonnas. Ameerika-turnee jätkub 9.–13. detsembrini Washingtonis toimuva NATO Parlamentaarse Assamblee transatlantilise foorumiga, kus osalevad ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) fraktsiooni liige Hannes Hanso ja fraktsiooni mitte kuuluv Marko Mihkelson.

"Riigikogu liikmete välislähetused on oluliseks võimaluseks süvendada suhteid välisriikides ning samal ajal omandada kogemusi teiste riikide poliitilistest praktikatest. Riigikogu väliskomisjoni liikmetel on see oluline töö osa. Oudekki Loone on loonud suhteid ja õppinud teiste riikide kogemusest, mis on tavapärane, aga kahtlemata oluline osa tema tööst, kus ta on ise initsiaatoriks Eesti jaoks oluliste uute kontaktide loomisel. Komandeering läheb maksma ca 1350 eurot ja Loone kasutab selleks riigikogu liikme kuluhüvitis," selgitas Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi Delfile Loone California visiidi eesmärke.

Loone sõnul on California on üks huvitavamaid näiteid maailmas väikeettevõtluse, mahetootmise ning start-up’de osas. "California on näiteks USA kõige olulisem põllumajanduskeskus ja üks juhtivaid maailma toidutootmispiirkondi. Viimasel kümnendil on seal tekkinud ka väga selge uus mikroettevõtete turg kõrgekvaliteediliste destilleeritud jookide osas. Fenomen, mis on nüüd laienemas Euroopasse," märkis riigikogulane.

"Kuna oleme võtnud suuna Eesti alkohoolsete jookide tootmise ja tarbimise kultuuri ümberkujundamisele, ning California on tuntud kui proaktiivne reguleerija, siis on sealsed õppetunnid meile üliolulised," põhjendas Loone.

Riigikogu liikmete välislähetused detsembris

29. november – 7. detsember

Riigikogu välisasjade komisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Oudekki Loone tutvub California Bay Area ettevõtluskeskkonna ja regulatsioonidega küberturvalisuse ja mikrodestilleerimise valdkonnas San Franciscos Ameerika Ühendriikides.

30. november – 6. detsember

Väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus osaleb International Women’s Associationi (IWA) ja idapartnerluse teemalistel kohtumistel ning esineb ettekannetega parlamentaarsel konverentsil ja Strategic Discussions üritusel Tbilisis Gruusias.

3.–4. detsember

Põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants osaleb Euroopa Regioonide Komitee 8. Subsidiaarsuse Konverentsil Viinis Austrias.

3.–5. detsember

Riigikogu liige Tiina Kangro osaleb küberturvalisuse-teemalisel ümarlaual "The age of cyber-technology: security enterprise and productivity" Londonis Suurbritannias.

4. detsember

Riigikogu liige Taavi Rõivas esineb Soome majanduse tuleviku teemalisel konverentsil HEL Tech Helsingis Soomes.

4.–5. detsember

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Urve Tiidus osaleb Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi migratsioonitöörühma töös Hamburgis Saksamaal.

4.–5. detsember

Riigikogu liige Mart Nutt osaleb kaasjuhatajana Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide Euroopa Rahvapartei (EPP) parlamentaarsete gruppide kohtumisel Belgias.

5. detsember

Riigikogu liige Sven Sester osaleb Euroopa Parlamendi Euroopa Rahvapartei (EPP) fraktsiooni mitmeaastase finantsraamistiku (MFF) ekspertgrupi kohtumisel Brüsselis Belgias.

5.–6. detsember

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Jaak Madison osaleb ENPA sotsiaal-, tervishoiu ja säästliku arengu komitee istungil Pariisis Prantsusmaal.

6.–7. detsember

Riigikogu liige Taavi Rõivas osaleb idufirmade võistluse üritusel Pitch@Palace Global Londonis Suurbritannias.

6.–8. detsember

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja Balti sõprusgrupi 20. aastapäeva üritusel ja 10. parlamentaarsel julgeolekufoorumil Washingtonis.

9.–13. detsember

NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Hannes Hanso ja Oudekki Loone osalevad NATO PA transatlantilisel foorumil Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

10.–14. detsember

Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni esinaine Liisa Oviir osaleb Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) delegatsiooniga nelja Galileo FOC satelliidi stardi vaatlemisel Prantsuse Guajaana departemangus.