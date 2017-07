Mike Pence USA telekanalile: me loodame, et Venemaa käitumine paraneb

Eestit külastav USA asepresident andis pühapäeva õhtul pärast peaminister Jüri Ratasega kohtumist intervjuu telekanalile Fox News, kus ütles, et president Donald Trump kavatseb heaks kiita Venemaa vastaste sanktsioonide karmistamise ja avaldas lootust, et Venemaa käitumine muutub.

„President on väga selgeks teinud, et Venemaa destabiliseerivad tegevused, nende toetus paariariikidele, nende tegevus Ukrainas on lubamatu ja ta on samuti öelnud selgelt, et ta varsti kirjutab alla kongressi poolt vastuvõetud sanktsioonide eelnõule, et seda seisukohta rõhutada,“ ütles Pence.

Asepresident ütles, et nii tema, kui ka Donald Trump eeldavad, et Venemaa käitumine muutub. „Kui Venemaa käitumine jätkuvalt paraneb, siis võib ka meie suhe paremaks muutuda, mis on meie mõlema riigi huvides, Ida-Euroopa regiooni huvides ja kogu maailma huvides,“ sõnas Pence.

Asepresident Mike Pence andis intervjuu telekanalile Fox News vaid mõni tund enne seda, kui Venemaa president Vladimir Putin teatas, et kavatseb riigist välja saata 755 USA diplomaati vastuseks nii talvel kehtestatud sanktsioonidele ja nüüd suvel kongressi poolt vastu võetud sanktsioonidepaketile.