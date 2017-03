Mihkelson: valijate usalduse taastamiseks peame kaotama senise süsteemi, mis soosib vaid ühte kitsast seltskonda

IRLi riigikogu fraktsiooni liige Marko Mihkelson saatis täna erakonnakaaslastele kirja, milles toetas erakonna esimees Margus Tsahkna mõtet muuta erakonna juhtimine avatumaks.

"Meie erakond on pika ja väärika ajalooga. Oleme korduvalt pälvinud Eesti rahva usalduse ning meil on olnud au kanda mitmel korral riigi juhtimise vastutust. Oleme erakond, kes on andnud väga palju Eesti eduloosse. Me oleme näidanud Eestile tulevikku," kirjutas Mihkelson.

"Kahjuks oleme aga tänaseks taandunud madalseisu. Erakond pole piisavalt suutnud reageerida muutustele nii kodumaal kui maailmas. Meie siht on hägustunud ning populistlikud eksirännakud pole andnud loodetud tulemusi.

Samas olen ma veendunud, et Eesti vajab täna ja ka tulevikus kaasaegset edumeelset konservatiivset erakonda."

"Seepärast ma toetan erakonna esimehe Margus Tsahkna ettepanekut kutsuda kokku erakorraline IRLi suurkogu ning läbi vajalike põhikirja- ja programmimuutuste alustada erakonna uuendamist," lisas Mihkelson.

"Kui me tahame taastada või võita usalduse valijate seas, peame olema valmis ise muutuma. Teist teed ei ole. Me peame muutma oma erakonna juhtimise avatumaks. See tähendab kaotama senise süsteemi, mis soosib vaid ühte kitsast seltskonda," lisas Mihkelson.

"Kutsun erakonna aseesimehena kõiki meie liikmeid ja kaasaelajaid toetama IRLi avatumaks ja kaasaegsemaks muutmist."