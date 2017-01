Mihkelson: Trumpi stiil ning senised välispoliitilised mõtteavaldused on võrreldes varasemate presidentidega erakordsed

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ei tõtanud tegema kaugeleulatuvaid järeldusi Donald Trumpi eilsete intervjuude põhjal, milles ta nimetas NATOt aegunuks.

"Ei maksa unustada, et tema

uue administratsiooni võtmeisikud on julgeolekuteemadel väljendanud

jõuliselt USA liidrirolli lääneliitlaste seas ning rõhutanud NATO keskset

osa selles. Seda tegid eelmisel nädalal nii kaitseministriks tõusev James

Mattis kui ka välisministriks kandideeriv Rex Tillerson," kommenteeris Mihkelson.

"Tõsi on see, et Trumpi stiil ning ka tema senised välispoliitilised

mõtteavaldused on võrreldes varasemate presidentidega erakordsed. See ei

puuduta üksnes liitlaste suunal, vaid ka näiteks Hiina, Põhja-Korea,

Lähis-Ida konflikti, Ukraina ja teistel teemadel öeldut."

"Kui samas intervjuus on koos arvamus, et NATO on olemuselt vananenud ja

samas Trumpile väga tähtis, siis kumb on siin olulisem. On ilmne, et NATO

nõrgendamine oleks löök Trumpi soovile muuta Ameerika senisest

mõjuvõimsamaks," lisas Mihkelson.

"Halvim, mis võib meie vaatevinklist juhtuda, on usalduse kahanemine

üleatlandilistes suhetes. Lääne ühtsus ja liitlaskoostöö on olnud kindlaks aluseks rahu ja stabiilsuse kestmisele ka kõige keerukamatel Külma sõja aastatel."

"Kahjuks on tänane maailm ehk isegi ohtlikum ja väline surve

Lääne väärtusruumile tugevam kui kunagi varem. Seepärast on Eesti huvides

kõik need sammud ja tegevused, mis tugevdavad Euroopa ja USA koostööd.

Olgu selleks siis kaubanduskõneluste jätkamine või ohte heidutavad otsused NATO raames."

"Viibin ise alates kolmapäevast nädala Washingtonis, et NATO

parlamentaarse assamblee kaitse- ja julgeolekukomitee delegatsiooni

koosseisus osaleda Trumpi inauguratsiooni jälgimisel ning kohtumistel

kolleegidega USA Kongressist, uuest administratsioonist ja mõttekodadest," teatas Mihkelson.