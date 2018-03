Mihkelson Tillersoni väljavahetamisest: Eestil selles ohumärke näha pole vaja

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles kommentaariks tänasele uudisele Ameerika Ühendriikide välisministri Rex Tillersoni väljavahetamise kohta, et Eestil selles ohumärke näha pole vaja.

"See uudis ei ole minu jaoks üllatav, sellepärast, et Rex Tillersoni võimalikust lahkumisest välisministri kohalt tegelikult räägiti juba eelmise aasta lõpus," ütles Mihkelson Delfile. "Ja ka see, et uueks välisministriks saab Pompeo (senine Luure Keskagentuuri CIA juht Mike Pompeo - toim.), sellest ma kuulsin juba jaanuaris, kui ma olin USA-s visiidil, nii et selles mõttes see ei ole üllatus," lisas Mihkelson. "Võib-olla üllatus on rohkem CIA uus direktor."

Mihkelsoni hinnangul USA välispoliitikas välisministri vahetus suunamuutusi kindlasti kaasa ei too. "Ühendriikide välispoliitika põhisuuna määrab ikkagi Ühendriikide president ja kui me vaatame Eesti positsioonilt, siis meie jaoks selles muutuses kindlasti ei maksaks näha mingeid ohumärke," lisas Mihkelson.

USA president Donald Trump teatas Twitteris, et vahetab välja välisminister Rex Tillersoni, keda asendab Luure Keskagentuuri CIA senine direktor Mike Pompeo.

"Mike Pompeo, CIA direktor, saab uueks riigisekretäriks. Ta hakkab tegema fantastilist tööd! Aitäh sulle, Rex Tillerson teenistuse eest! Gina Haspelist saab uus CIA direktor ja esimene naine, kes on selleks valitud. Õnnitlused kõigile!", kirjutas Trump Twitteris.