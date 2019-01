Mihkelson: NATO tippkohtumise raha eest saaks mõne saatkonna renoveerida

Jüri Ratas teatas täna, et Eesti on valmis võõrustama NATO tippkohtumist selle aasta lõpus. Eesti pole ainus soovija, ka Suurbritannia võib olla konkurent.

Mihkelson ütles, et kui on võimalus tippkohtumist korraldada ja selleks on ka raha, siis miks mitte. Samas on selle maksumus suurte julgeolekukulude tõttu nii suur, et raha selleks võib olla raske valitsuse reservist leida.

Mis puudutab kulutamist Eesti välispoliitikale või kaitsevõimele, siis leidis Mihkelson, et on ka tähtsamaid valdkondi kui tippkohtumine. Tippkohtumine on tore, aga tähtsam küsimus on NATO sisemine ühtsust, riikide panustamine kaitsevõimesse.

"Arvestades seda, et kui kogu aeg räägitakse ressursi vähesusest välisteenistuses, raha küsitakse näpuotsaga, sadade tuhandete kaupa, siis mina paneks selle raha meie inimestesse ja välisteenistuse või ka kaitsevõime tugevdamiseks," ütles Mihkelson.

Tippkohtumise raha eest saaks renoveerida mõne saatkonna või lausa avada mõne uue, näiteks Lõuna-Koreas, kus saatkond oleks võinud juba ammu olla, aga kus seda pole.

Seetõttu leidis ta, et Eestil pole mõtet olla õnnetu, kui tippkohtumine meil ei toimu. Eesti jaoks on esmatähtis, et NATO toimiks usaldusväärse liitlasorganisatsioonina, sest selles osas on küllalt küsimärke ja põhitähelepanu peaks olema sellel.