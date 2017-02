Mihkelson Davisele: brittide lahkumine Euroopa Liidust pakub kogemusi mõlemale poolele

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtus Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise ministri David Davisega ja avaldas veendumust, kuna kunagi varem pole keegi Euroopa Liidust lahkunud, siis saab Suurbritannia lahkumine olema keeruline, aga ka kogemusi pakkuv mõlemale poolele.

„Eesti jaoks on Euroopa Liit väga oluline mitmel põhjusel, alates neljast põhivabadusest kuni ühiste väärtusteni maailmaasjadest arusaamisel,“ ütles Mihkelson.

Mihkelson rõhutas, et austab brittide otsust, mille nad mullu juunis rahvahääletusel langetasid, ja kinnitas, et Eesti huvides on läbirääkimised, mis kulgevad sõbralikult ja mõlema poole huvisid austavalt.

Väliskomisjoni esimehe kinnitusel on Ühendkuningriik ja Eesti head koostööpartnerid välis- ja julgeolekupoliitikas, samuti on Suurbritannia Eestile väga oluline kaubanduspartner. Ta avaldas lootust, et kahepoolsed majanduslikud suhted reguleeritakse pärast Brexitit uute lepingutega, mis pigem elavdavad kahe riigi kaubavahetust.

Davis kinnitas kohtumisel, et Ühendkuningriik jääb Eestile heaks partneriks. Ta avaldas Eestile tunnustust valmiduse eest alustada Euroopa Liidu eesistumisega plaanitust pool aastat varem ja soovis Eestile edu.