Mihhail Stalnuhhin riigikogus Andres Herkelile: ma loodan, et sa ei solvu, kui ma nimetan sind latentseks pedofiiliks

Tänasel riigikogu istungil läksid korruptsioonist kõneldes üsna tuliselt raksu vabaerakondlane Andres Herkel ja keskerakondlane Mihhail Stalnuhhin.

Vabaerakond esitas täna riigikogule arupärimise „Korruptsiooni kohta kohalikes omavalitsustes ja mujal,“ seda tutvustas kõnega Andres Herkel. Ta puudutas põgusalt Keskerakonda, tegi põike Kreeka mütoloogiasse, viitas Augeiase tallidele, jõudis siis jälle Eestisse tagasi ja võttis sihikule Narva: „Härra Stalnuhhinit nähes saali astumas ja lähenemas tuleb mul meelde see, et Narva puhul on asjad veelgi kummalisemad ja Narvas on ka Keskerakonna nimekirjas valimistel kandideerinud inimesed, kes on korruptsioonis süüdi mõistetud, mõni neist on ka valituks osutunud ning see probleem on seal latentne ja ütleksin, hoopis hullemal tasemel kui teistes Eesti omavalitsustes ilmselt.“

Stalnuhhin sellega rahul ei olnud: „Ma loodan, et sina ka ei solvu, kui mina näiteks sama õiendusega võin nimetada näiteks latentseks, no kelleks, pedofiiliks. Meeldib see sulle? Aga see võib olla,“ põrutas Stalnuhhin kõnepuldist, olles vihane, et Herkel on terve tema kodulinna ühe soojaga korruptantide pesaks tembeldanud.

Istung lõppes küll vägivallatult, rohkem kedagi otseselt ei sõimatud ega ähvardatud, ent sotsiaalmeedias avaldab Andres Herkel lootust, et Stalnuhhin esitab talle peagi avaliku vabanduse. Kas vabaerakondlane plaanib selle vabanduse kiirendamiseks ka mingeid samme astuda, pole esialgu selge.