Mihhail Lotman vanalinna päevade avaüritusest: kui tegemist pole propagandaga, siis on see vähemalt nõukogude mineviku imetlemine

Semiootik Mihhail Lotmani (IRL) hinnangul ei olnud eile tugevat vastukaja tekitanud Tallinna vanalinna päevade avalavastus neutraalne ajalookäsitlus.

"Need pildid, mida ma nägin, mind ei rõõmusta," sõnas Lotman Delfile.

Ta kinnitas, et tugev reaktsioon ühiskonnas ei ole tingitud minevikuhirmust. "Minevikku peab teadma, aga praegusel juhul on tegemist kui mitte propaganda, siis vähemalt nõukogude mineviku imetlemisega, kui paneme selle konteksti, kus koolilapsed esitavad nõukogude laule ja sellega tahetakse minna kasvõi Krimmi. Kui vaatame Keskerakonna koostöölepingut Ühtse Venemaaga, siis see on täpselt selle lepingu täitmine," leidis Lotman.

"Ma tean, et seal avaüritusel olid teised epoisoodid, aga ükski episood ei olnud nii värvikalt ja mõnusalt kajastatud, kui Nõukogude aeg," hindas Lotman.

"Meie ajaloos oli ka Saksa okupatsioon, aga ma ei kujuta ette, et Hitleri piltidega, Saksa lippude ja atribuutikaga lavale tullakse. See ei ole lihtsalt neutraalne ajalookäsitlus," rõhutas Lotman.

"Meie võime vaadata seda kui kultuuri, aga kui me vaatame seda Venemaa kontekstis, siis see on täpselt see, mida nad nimetavad pehme jõu kasutamiseks Vene Maailma (Russkii Mir) kontseptsiooni täitmiseks," rääkis Lotman.

Punalipud Raekoja platsil