Mihhail Korb: Savisaar võiks kandideerida Keskerakonna ridades

Keskerakonna vastne peasekretär Mihhail Korb on lootusrikas, et Edgar Savisaar võiks valimistel kandideerida ikka partei eest, mitte eraldi nimekirjas.

Korb sõnas, et Keskerakonna toetus kogu Eestis ning Tallinnas on väga kõrge ning erakond läheb valimistele vastu tugevana, seisab pressiteates.

"Savisaare kandideerimine erakonna nimekirjas on tervitatav samm ning kinnitame, et Keskerakonnas on Edgar Savisaarele väärikas koht valimisnimekirjas," ütles Korb.

Peasekretär lisas, et Keskerakonna Lasnamäe piirkond on Edgar Savisaare võimaliku kandideerimise sooviga arvestanud, kuid kindlasti sõltub valimisringkond ka Savisaare enda eelistustest.

Samas tasub meenutada, et Savisaar sai veebruaris Lasnamäe piirkonnas valusa tagasilöögi - Olga Ivanova kinnitas toona meedias, et valimisringkonna esinumbriks kandideeris ka Edgar Savisaar, kelle asemel aga osutus valituks erakonna aseesimees Mihhail Kõlvart.