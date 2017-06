Mihhail Korb: paralleelsetest nimekirjadest ei võidaks mitte keegi, ka valija mitte

"Minuni pole jõudnud sellekohast infot, mis kinnitaks Keskerakonna alternatiivse valimisnimekirja teket," ütleb Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb.

"Yana Toom on meedias öelnud, et jätkab Keskerakonnas. Näen, et sedasama ütles ta täna ka Delfile, et Keskerakonna liikmed omavahel konkureerima ei hakka. Ma ei näe alternatiivse nimekirja loomisel ka põhjust, sest meie liikmed saavad end Keskerakonnas teostada ja valijate eest seista kõige paremini justnimelt erakonnas ja erakonna nimekirjas kandideerides," ütles Korb Delfile.

Ta lisas, et paralleelsetest nimekirjadest ei võidaks keegi - ei erakond ega valija. "Erakond ja selle liikmed saavad oma valijate huve kaitsta ainult siis, kui astutakse ühte sammu ning tehakse tööd samade eesmärkide nimel. Keskerakonnal on pea 15000 liiget ning on loomulik, et teatud küsimustes on erinevaid arvamusi," rääkis ta. "Tervitatav on ka, kui erakonna liige teeb aktiivselt oma kampaaniat. Seejuures austades oma erakonda, teiste liikmete seisukohti ning pidades silmas ühiseid eesmärke"

Ilmselt viitas ta Olga Ivanovale, kes juba alustanud oma rahakoti kulul kampaaniat, kus Keskerakonna loosungeid ei kasuta. Siiani on ebaselge, kuidas käitub Yana Toom. Ta kinnitas täna Delfile, et pole otsustanud, kas kandideerib Põhja-Tallinnas Keskerakonna esinumbrina. Õigemini - ta pole otsustanud seda, kas üleüldse kandideerib.

Delfi andmetel on selles osas lõplikku vastust oodata ilmselt homme.