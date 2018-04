Mihhail Korb: Paavo Pettai püüab Keskerakonda süüdistades taas rikastuda, tema süüdistused on absurdsed

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb peab absurdseks ning erakonna mainet teadlikult kahjustavaks Paavo Pettai väiteid, et viimane on aastatel 2009-2015 jätnud esitamata 1,24 miljoni euro eest arveid.

Korb rõhutas, et võib olla täiesti kindel, et Paavo Pettai pole Eesti suurim heategija, kes jättis rahumeeli rohkem kui miljon eurot kasseerimata ning avastas selle pea kümme aastat hiljem. „Keskerakond on Paavo Pettaile maksnud kõik esitatud arved. Jutt esitamata arvetest aastaid hiljem kuulub ulmevaldkonda, mida oleme kahtlemata valmis kohtus arutama,“ kinnitas Korb, et koostöö aluseks saavad olla lepingud, mitte ühe poole väited salapärastest arvetest.

Korb leidis, Pettai püüab ERJKd kasutades rikastuda ning erakonnalt raha välja pressida. Ta lisas, et erakond on ka ise aktiivselt uurimas, mille eest ja kui palju on erakond reklaamide eest maksnud ning kas selle eest on lubatud teenust saadud. „Pole saladus, et Keskerakonnal ja Paavo Pettail pole enam ammu mingisugust koostööd ega sooje suhteid. Tema oskus võtta ja nõuda raha sisulise tööta on kahtlemata muljetavaldav, kuid ei ole meile enam ammu aktsepteeritav,“ sõnas Korb, kes tõdes, et paraku püüab Pettai taas oma finantsolukorda, mis teravalt üleval, parandada erakonna arvelt.