Mihhail Korb: koalitsiooni toetust vähendasid jutud valitsuse töövõimest

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb sõnas reitinguid kommenteerides, et valitsus on teinud mitmeid olulisi otsuseid, kuid koalitsiooni toetusnumbritele tuleb tõsiselt otsa vaadata ja teha tööd selle nimel, et toetus kasvaks.

Peasekretär tõi välja, et Keskerakonna toetus on stabiilselt tugev ja erakonna valijad mõistavad solidaarsema ühiskonna vajalikkust.

Reformierakonna toetus tuleneb Korbi hinnangul jätkuvalt Kaja Kallase tulekust, kes on suutnud koondada toetajaskonda varasemalt teisi erakondi valinutest. Samas on valimisteni 11 kuud ning edu võib olla raske hoida. "Positiivse poole pealt on hea, et 500 eurot tulumaksuvabastust ei pöörata tõenäoliselt tagasi, kuid milline võiks Reformierakonna maksusüsteem olla, on lõpuni selgusetu," tõdes Korb.

Koalitsiooni toetust vaadatakse Korbi sõnul tõsiselt. Oma osa languses võis tema sõnul mängida seegi, et viimasel ajal on olnud palju juttu valitsuse töövõimest. "Reformierakonna esimehe valimised on tänaseks läbi saanud, riigieelarve koostatud ja valijad saavad hinnata valitsuse tööd."