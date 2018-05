Mihhail Korb: Keskerakond loodab "Eesti 200" liikumisega koostööd teha

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb leiab "Eesti 200" poliitilist liikumist kommenteerides, et mitmed põhimõtted kattuvad ühendusel ka Keskerakonnaga, kuid aeg näitab, millised saavad olema ühenduse eesmärgid ja võimalused.

Korb sõnas, et manifestis on välja toodud nii regionaalareng kui ka bürokraatia vähendamine, mis on Keskerakonna jaoks olulised küsimused. "Mul on hea meel, et soov arendada Eestit nii, et kõikjal oleks võimalik elada, pole ainult Keskerakonna eesmärk, vaid on ühiskonnas laiapõhjalisem," rõhutas ta, lisades, et ideed ja uued viisid selle ja muu saavutamiseks, mis Eesti inimeste eluolu parandavad, on ainult tervitatavad.

Peasekretäri sõnul on Keskerakond valmis ka kuulama ühenduse ideid, et võimalusel ühendada jõud nende elluviimisel. Samas tõdes Korb, et võimalik koostöö sõltub eelkõige uuest poliitilisest ühendusest ja selle tulevikust. "Täna pole veel ju lõplikult selge, kas on võimekus ja soov luua uus erakond ja kandideerida riigikogu valimistel või soovitakse tõstata diskussiooniks vajalikke teemasid erakondliku sildita. Mõlemal juhul on kahtlemata põnev näha, milliseks kujuneb ühenduse tulevik ja kuidas võtab avalikkus nad vastu," lõpetas Korb.