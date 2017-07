Mihhail Korb Edgar Savisaarele: sooviks normaalset, konstruktiivset dialoogi

Keskerakonna Tallinna nõukogu kinnitas ootuspäraselt ettepaneku pakkuda partei endisele esimehele Edgar Savisaarele kohalikel valimistel Tallinna üldnimekirjas esikohta. Valimispiirkonna võib Savisaar ise valida, aga selleks peab erakonna peasekretäri Mihhail Korbi sõnul olema normaalne konstruktiivne suhtlemine, mille suunas erakond töötab.

"Tallinna nõukogu arutas esimese punktina poliitilist olukorda. Arutati läbi ka küsimus, mis on täna päevakorras nimekirjade osas, ja Tallinna nõukogu kinnitas Jüri Ratase ettepaneku pakkuda Edgar Savisaarele, juhul kui ta soovib kandideerida Keskerakonna nimekirjas, Tallinna üldnimekirja esinumbri kohta," ütles Korb pärast Savisaare personaalküsimust puudutava osa lõppu.

Kuigi Savisaar on varem nimetanud pakkumist kandideerida üldnimekirja esinumbri kohal mõnitamiseks, on Korbi hinnangul tegemist väärika positsiooniga, mida Savisaar omas ka eelmistel ja üle-eelmistel valimistel. "Ma arvan, et see on väga väärikas ja sümboolne koht. Edgar Savisaarele see koht sobinud eelmistel ja üle-eelmistel valimistel, seda kuidagi mõnitamiseks pidada ei saa. See on igatpidi väärikas koht nimekirjas," leidis Korb.

Eelmistel kordadel on aga Savisaar saanud üldnimekirja esinumbri koha kõrval kandideerida ka Lasnamäe esinumbri positsioonil, mis on nüüd Mihhail Kõlvartile antud. Seega pakutakse Savisaarele võimalust valida endale sobiv piirkond, kuid mitte piirkonna esinumbri kohta. "Edgar Savisaar võib traditsiooniliselt kandideerida Lasnamäel, ta võib valida piirkonna, kus ta soovib kandideerida, aga selleks peab olema normaalne konstruktiivne suhtlemine, mille suunas me töötame," selgitas Korb.

Erakonna peasekretär kinnitas, et Tallinna nõukogu ettepanek on üks võimalustest ja see on tingitud lugupidamisest Edgar Savisaare vastu. "Sooviks normaalset, konstruktiivset dialoogi ja ühtse meeskonnana edasi minna," ihkas Korb.

"Nagu avalikkus sai tänu videole teada, et Edgar Savisaar mõtleb nimekirja loomise peale, nägime ka meie seda läbi meedia või Facebooki ja ega meil rohkem informatsiooni ei ole tema plaanidest. Kindlasti me soovime ja proovime seda lähiajal saada," lubas erakonna peasekretär.

Küsimusele, kas erakonna juhtkonna ja Tallinna nõukogu pakkumine Savisaarele on kantud hirmust, et ilma Edgar Savisaareta kaotab partei väga palju hääli, vastas Korb, et sellist hirmu pole. "Keskerakond on tugevalt positsioonil Tallinna linnas. Meil on väga tugev meeskond, meil on üle 500 kandidaadi, kes soovivad oma valijaid esindada Tallinna volikogus. Meil on tugev programm, asjad, mida näidata, ja ma arvan, et me lähme tugeva nimekirjaga välja."

Miks on erakonna suhtlemine Edgar Savisaarega niivõrd katkendlik, et isegi erakonna esimees Jüri Ratas pole temaga pikka aega suhelnud, vaata videost!