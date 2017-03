Mihhail Korb annab eurokoridorides aru meie haldusreformi kohta

Riigihalduse minister Mihhail Korb annab täna Strasbourgis Euroopa Nõukogu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kongressil ülevaate Eesti omavalitsuspoliitikast.

"Haldusreformiga muutuvad kohalikud omavalitsused märkimisväärselt suuremaks ja võimekamaks, kuid seejuures jääb neid arvuliselt vähemaks ning see omakorda tähendab, et kodanikuühiskonna tähtsus suureneb oluliselt," ütles Korb kongressi ees peetud kõnes. "Ainult siis, kui kohalike omavalitsuse võimekus ja inimeste vajadused on tasakaalus, saame me täielikult toimiva kohaliku omavalitsuse koos tugeva kohaliku demokraatiga."

Lisaks kohtub riigihalduse minister Eesti esindajatega CLRAE-s, Euroopa Nõukogu juures oleva Eesti suursaadiku Katrin Kiviga, kongressi eesistuja Gudrun Mosler-Törnströmiga, Euroopa Nõukogu hea valitsemise valdkonna juhataja Jutta Gutzgow ning kodanikuühiskonna valdkonna juhataja Mary-Ann Hennesseyga.

CLRAE on Euroopa Nõukogu organ, mis esindab kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusorganeid. Plenaaristungile kogunetakse kord aastas ning see toimub Strasbourgis.

Sellel on liikmeid 47 Euroopa Nõukogu liikmesriigist ning esindab enam kui 200 000 Euroopa kohalikku ja piirkondlikku omavalitsusorganit.