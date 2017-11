Mihhail Kõlvarti valimisvõidu saladus: Stolitsa kirjutas enne valimisi 11 lugu, kuidas Kõlvart muretseb Tallinnas elavate punaveteranide pärast

Tallinna linna väljaantav venekeelne ajaleht Stolitsa avaldas enne kohalikke valimisi 11 artiklit sellest, kuidas Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart II maailmasõja veteranide toetuseks raha kogub. Kõlvart sai kohalikel valimistel Keskerakonna esinumbrina Lasnamäelt 24 668 häält, mis oli ülekaalukalt parim valimistulemus Tallinnas.

Esimene artikkel. 31. mai 2017. "Põlvkondade kohtumine. Mihhail Kõlvart kohtus Teises maailmasõjas osalenud Niina Pavlovaga (galerii)"

Väike fotolugu Kõlvarti ja Pavlova kohtumisest.

Teine artikkel. 7. juuni. "Abilinnapea Kõlvart: veteranide abistamise fond on äärmiselt vajalik"

Artikkel räägib, et sõjaveteranidele on vaja põetajaid ja hooldekodukohtasid, mis on aga kallid. Kõlvart teeb ettepaneku, et pidevalt oma vastutusest ja ajaloolisest mälust rääkiv venekeelne kogukond hakkaks raha koguma.

Kolmas artikkel. 13. juuli. "Hakkame kõik koos aitama Tallinna veterane: koostatud on vahendite kogumise konkreetne plaan".

Jutt on sellest, et Kõlvart juhib initsiatiivgruppi, mille eesmärgiks on II maailmasõja veteranide toetuseks raha koguda. Kõlvart räägib loos pikalt, illustratsiooniks kasutatakse tema pilti.

Neljas artikkel. 31. juuli. "Niina Pavlova: meil pole piisavalt sotsiaalseid vahendeid, et hoolitseda haigete sõjaveteranide eest"

Tallinna sõjaveteranide organisatsiooni juht Pavlova räägib veteranide abivajadusest ning sellest, et Kõlvarti egiidi all on loodud sellega tegelev heategevusfond.

Viies artikkel. 25. august. "Aktsioon "Ma mäletan, ma aitan" jätkub: anname veteranidele reaalset toetust!"

Lugu on täis erinevaid viiteid Kõlvartile.

Kuues artikkel. 28. august. ""Tere hommikust, Tallinn!": Mihhail Kõlvart - veteranide abistamise aktsioonist "Ma mäletan, ma aitan""

Kõlvart käib veteranide abistamisest PBKs rääkimas, Stolitsa paneb sellest üles videoloo.

Seitsmes artikkel. 31. august. ""Ma mäletan, ma aitan": Eesti elanikud toetavad veterane"

Lugu veteranide toetamisest märgib esimeses lõigus ära, et raha kogutakse Kõlvarti algatusel.

Kaheksas artikkel. 1. september. "Mäletamine tähendab aitamist: aitame pealinna veterane!"

Lugu veteranidest, keda aidatakse. Esimeses lõigus mainitakse, et kogu tegevus toimub Kõlvarti juhtimisel, Kõlvart saab loos sõna ning teda kiidetakse venekeelse elanikkonna muredega tegelemise eest.

Üheksas artikkel. 8. september. ""Ma mäletan, ma aitan": riigi elanikud toetavad veterane"

Artikkel räägib uusimatest arengutest veteranide toetamisel, nimelt selgus, et Mihhail Kõlvarti tegevusele on pannud õla alla ka Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb, kes toetab 90-aastast veteran Diana Olonitševat.

Kümnes artikkel. 22. september. ""Ma mäletan, ma toetan": Eesti elanikud on juba kogunud veteranidele peaaegu 5000 eurot.

Lugu räägib sellest, et 131 inimest on annetanud 4860 eurot veteranide toetamiseks. Kõlvarti algatatud üritusega liitub Kristiine linnaosavanem Vadim Belobrovtsev, kes toetab Leningradi blokaadi üle elanud Liidia Jeremejevat.

Üheteistkümnes artikkel. 10. oktoober. "Stolitsa hoiab silma peal aktsioonil "Ma mäletan, ma toetan": veteranidele on kogutud 7500 eurot"

Kõlvarti algatusega liitub Mustamäe linnaosavanema asetäitja Maksim Volkov.