Mihhail Kõlvart vastab lipusaagale: kas Sina, hea Kristen Michal, tead, mis on riigilipu austamine?

Praegu toimuv kemplemine riivab mind ja paljusid teisi inimesi, sest Eesti riigilippu kasutatakse nii madala profiiliga poliitilises mängus. Volikogu on otsinud lahendusi ning kohta, kuhu suurt riigilippu paigutada ja selleks on kaasatud ekspert. Suure riigilipu saali sissetoomisel on oma etikett, nagu ka Eesti lipu kasutamisel siseruumides. Riigikantselei kodulehel seisab: „Eesti lipp on nii riigi- kui rahvuslipp, seetõttu tuleb seda kohelda austuse ja väärikusega.

Hea ja ühtse lipu kasutamise praktika kujundamiseks on seal sõnastatud täpsed soovitused ja olemas kõigile tutvumiseks. Südamest loodan, et me suudame jääda väärikaks oma tegevuses linnavolikogus, nagu ka mujal, ning tunda uhkust Eesti riigilipu üle.

Arhitekt Siiri Nõva

Tallinna Linnavolikogu kantselei pöördus 20. septembri ja 4. oktoobri istungite vahelisel ajal volikogu istungite saali kujundusprojekti autori, Siiri Nõva poole, et leida suurele riigilipule saalis sobilik koht ning saada tema eksperthinnang. Tegutsedes vastavalt eksperdi juhistele paigutati suur riigilipp hoone kolmanda korruse aatriumisse ning ruumis tehti vajalikud ümberkorraldused.