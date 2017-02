Mihhail Kõlvart: toetan Hendrik Aguri jätkamist GAG-i direktorina

Vastuseks Gustav Adolfi Gümnaasiumi (GAG) vilistlaskogu pöördumisele, kus nõuti Hendrik Aguri tagasiastumist, ütles Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart, et peab õigeks kooli laienemisprojekti jätkamist praeguse direktori Hendrik Aguri juhtimisel – kooli tulemused kinnitavad tema head tööd.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart tõi välja, et Hendrik Agur on juhtinud Gustav Adolfi Gümnaasiumi üle üheteistkümne aasta, mille jooksul on kool edukalt arenenud. "GAG on õpitulemuste poolest üks Eesti paremaid koole: Hendrik Agur pälvis 2015. aastal Presidendi Kultuurirahastu hariduspreemia, GAG-i õpetajaid on korduvalt tunnustatud erinevate haridusauhindadega ning koolis toimub lisaks tavapärasele õppetööle silmapaistvalt aktiivne tegevus erinevate huviringide, kultuuri- ja haridusprojektidega," selgitas Kõlvart.

Kõlvarti sõnul on Agur aastate jooksul tõestanud, et suudab ja oskab GAG-i juhtida, mistõttu peab abilinnapea õigeks, et GAG-i laienemisprotsess jätkub nii nagu kavandatud.

"Kui me jagame mittemateriaalseid väärtusi, nagu kultuur või haridus, siis nende jagamise tulemusel väärtus kasvab – seeläbi luuakse uusi väärtusi, millest on kasu palju enamatel inimestel," märkis Mihhail Kõlvart.

"21. sajandi Eestis on täiesti ebamõistlik piirata hariduse kättesaadavust," lausus Mihhail Kõlvart ning lisas, et ka ajalooline kool - nagu selleks on GAG - peab haridussüsteemis aset leidvate muudatustega sammu pidama. Praegu toimub GAG-is õppetöö kahes vahetuses, teise õppehoone lisandumisel saavad kõik noorema kooliastme õpilased käia koolis hommikupoole ning progümnaasiumi ja gümnaasiumi õpilaste õppekeskkond paraneb märkimisväärselt. Laienemine hakkab toimuma ühe aasta kaupa järk-järgult ja sujuvalt.

"Teeme linna ja kooli poolt kõik, et GAG-i parimad omadused mitte ainult ei säili, vaid võimenduvad. Kalamaja on üks kiiremini arenevaid piirkondi Tallinnas, mille elanike arv on viimastel aastatel hüppeliselt suurenenud ning sellega seoses ka koolikohta vajavate laste arv. GAG-i soovib igal aastal õppima asuda oluliselt rohkem lapsi, kui kool suudab vastu võtta. Kalamaja laste jaoks on GAG-i laienemine tähtis," selgitas Kõlvart.