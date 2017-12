Mihhail Kõlvart teeb maksumaksja raha eest võimsat venekeelset propagandat

Abilinnapea Mihhail Kõlvart jätkab maksumaksja raha eest välja antavas Keskerakonna venekeelses propagandatrükises Stolitsa juba enne valimisi alanud programmi: igas lehenumbris on vähemalt üks nõretavas stiilis esitatud artikkel sellest, kuidas just tema isiklik initsiatiiv tagasihoidliku nimega „Mina mäletan, mina aitan“ Teise maailmasõja veterane inimväärsele elule päästab.

Paari päeva eest ilmunud väljaandest leiame tervet lehekülge katva artikli (selle autor on loomulikult linnavalitsuses palgaline töötaja) pealkirjaga „Mina mäletan, mina aitan: jõulud – heade tegude aeg“. Taiesest saame lugeda, et pensionid on Eestis väikesed, neist ei jagu sugugi veteranide vajaduste katmiseks, ei piisa, et kutsuda medõde või koduabilist, mis veel rääkida vanadekodust, kus tuleb maksta oma 1000 eurot kuus.

Siin tulebki appi Kõlvarti fond, kes jagab raha – mida trükise teatel kogutakse siiski annetustest, mitte ei võeta linnakassast – veteranidele. Abisaajad valitakse kahe organisatsiooni liikmete seast, nad peavad kuuluma kas Tallinna Teisest maailmasõjast osavõtnute seltsi või siis Tallinna Leningradi blokaadi üle-elanute seltsi ja saama ainult Eesti pensionit.

Artiklist leiame ka toetust saanud veteranide nimed ja ühe härra lühieluloo, loetakse üles näiteks tema aumedalid ja saavutused.

Mõistagi kiidetakse annetanuid. Selgub, et annetuste summad on erinevad, kahest eurost tuhandeni, ning annetajate seas on ka hulk kõrgeid Keskerakonna võimukandjaid: Kõlvarti kõrval ka Lasnamäe vanema Maria Jufereva, abilinnapea Vadim Belobrovtsev, riigikogulanne Mihhail Korb. Kokku on kogutud juba üle 13 000 euro.

Loe veel

„Stolitsa tänab kõiki, kes on andud oma panuse veteranide toetamisse,“ kinnitab suur punane väljatõste keset artiklit. Mäletatavasti sai Mihhail Kõlvart kohalikel valimistel Lasnamäel kandideerides ligi 25 000 häält. Massiivsele valimisvõidule eelnes mäletatavasti samalaadsete artiklite sari linnarahva raha eest välja antavas „Stolitsas“.

Vastilmunud lehte lapates torkab veel silma, et selle veerge ehib üks peaminister Jüri Ratase pilt, ühe kaadri leiame ka Mihhail Kõlvartist ja ühe Kadri Simsonist, Taavi Aasa fotosid leidub aga kolm.